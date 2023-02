Sidan i haust har Nortura slite med stort overskot av storfe.

Sprengd kapasitet og fulle lager førte til at Nortura måtte skyve på slaktinga av storfe i vekevis.

I livdyrmarknaden har det også vore trøbbel i lang tid, ifølgje Nortura.

– Det tok seg opp etter teljedatoen i fjor. Vi har jamt over hatt overskot av fôringsdyr sidan den tid, seier fagsjef for livdyr i Nortura, Odd Finnesand.

1000 dyr på skyving

Utslakting og frigjering av plassar til sluttfôring har ifølgje Nortura ikkje stått i forhold til innmeldingane av fôringsdyr.

Dermed har det i lang tid vore overskot og svært god tilgang på ungdyr. Nortura seier det er overskot av fôringsdyr over det meste av landet.

– Det er overskot i det meste av landet, utanom i Sør-Rogaland og Agder, men der er balansen også skjør, seier Finnesand.

Overfor Nationen anslår han eit overskot på snautt 1000 dyr dei siste vekene.

– Det er vel snautt 1000 dyr som er på skyving, seier han.

Finnesand trekker fram at det til dømes er snakk om mjølkebønder som vil selje kalvane til framfôring, men som ikkje får nokon til å ta imot dyra.

– Det kan skape utfordringar. Det forstår vi, samtidig er det mange som er fantastisk fleksible, seier Finnesand.

Ber bønder melde seg

Finnesand seier overskotet gjeld både kviger og oksar til framfôring.

På spørsmål om kor mange veker det kan vere snakk om å skyve formidlinga av livdyr, så seier han at det varierer mellom ulike kategoriar og område.

– I enkelte område kan det vere snakk om fleire veker, seier han.

– Blir det slakta meir kalvar som følgje av situasjonen?

– Nei, det trur eg ikkje vi kan seie. Nokre blir levert til slakt, men det er ikkje av stor betyding, seier Finnesand.

Han oppfordrar bønder som har ledig plass til fôringsdyr om å melde seg.

– Ta gjerne kontakt, same kor det er i Norge, seier Finnesand, som gir uttrykk for at han reknar med at ein må leve med eit overskot av fôringsdyr ei tid framover.

Storstilt lageroppbygging

Det siste halve året har det bygd seg opp eit stort reguleringslager med storfe.

Ved utgangen av veke 6 i februar var det 4941 tonn på reguleringslager.

Det er det høgaste nivået som er registrert på denne sida av tusenårsskiftet.

Oppbygginga av lageret og ubalansen på storfe har kome i kjølvatnet av den største storfeslaktinga på over 20 år.

Nortura har uttrykt håp om at lageret skal bli bygd ned utover vinteren og våren.

Så langt ser det derimot ut til å vere meir enn nok tilgang på ferskt storfekjøtt i marknaden.

Både i veke sju og veke åtte er det full ferskvaredekning på storfe ifølgje rapportane frå Nortura, som er marknadsregulator.