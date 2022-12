Over to hundre grisar døydde etter vasslekkasje i fjøs

Ifølge lokalavisa Saltenposten var det ei vassleidning i fjøset som sprakk, og fjøset vart raskt fylt opp med vatn.

Nokre av grisane skal ha drukna som følge av lekkasjen, andre måtte nødslaktast.

Ifølge avisa var det både politi, brannvesen, mattilsyn og veterinær på staden.

Det kom også 15–20 lokale bønder til staden for å hjelpe til.

– De fleste vart verande heilt til midnatt for å sjå til at både dyr og menneske vart tekne hand om. Det vil eg gi dei all honnør for, seier Trond Bjørkås, leder for Nordland Bondelag, til Saltenposten.

– Dei hjelpte til for å berge det som kunne bergast, og samtidig ta vare på gardbrukarane som var ramma.