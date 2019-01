Småbruk har toppet søkelisten på Finn eiendom de siste årene.

I 2016 hadde småbruk 614.000 søk, 580.000 i 2017 og 541.000 søk i 2018, viser en gjennomgang som Finn har gjort for Nationen.

– Den høye interessen for småbruk på Finn skyldes nok mange nordmenns ønske om et enklere liv, sier Kristine Eia Kirkholm, kommunikasjonssjef i Finn.

– For svært mange blir dette med en drøm, de vet nok innerst inne at de ikke kommer til å flytte på landet. Men, vi trenger drømmer, og for dem som bor i leilighet i byen kan det virke forlokkende med et stille liv i en bygd, mens de melker kyr og lever i et roligere tempo, sier hun.

Fakta Topp 10 søk Finn eiendom 1. Småbruk 2. Oslo 3. Hommersåk 4. Fornebu 5. Gårdsbruk 6. Konnerud 7. Leilighet 8. Nesøya 9. Trondheim 10. Sjusjøen Kilde: Finn.no

Småbruk slår Oslo

Eiendomssituasjonen i Oslo har gitt utslag på søkene på Finn eiendom de siste årene. I 2016 førte eiendomsmangel og høye priser til at Oslo falt på søkelistene og havnet på en sjetteplass, mens i 2017 var Oslo tilbake på andreplass på topplisten – kun slått av småbruk.

Også i 2018 er Oslo et sted mange søker etter bolig, og hovedstaden ligger fortsatt på en andreplass, rett bak småbruk. Gårdsbruk ligger imidlertid på en femteplass på lista.

– Det å eie selv står sterkt i Norge. Og det ligger nok i vår kultur og tradisjon at en gård eller småbruk er det ideelle. Mange er åpne med tanke på hvor de vil bo. Derfor begynner gjerne søket med «småbruk» for så å eventuelt filtrere på beliggenhet, sier Kirkholm.

Brukt luksus

I 2018 ble det utført over 363 millioner søk på Finn, og antall søk øker år for år.

– Det skyldes en sterk interesse for å handle brukt. Svært mange har sett at man kan spare gode penger på bruktmarkedet, og samtidig gjøre noe bra for miljøet. Bærekraft er et begrep som har blitt viktig, og det er ikke lenger noe negativt forbundet med å handle brukte møbler eller sykler. Det ser vi tydelig gjennom at for eksempel sofa og sykkel er de mest brukte søkeordene, sier Kirkholm.

På topplisten for Finn torget er fortsatt sofa, etterfulgt av sykkel og hagemøbler. Sofa er det mest brukte søkeordet, og hadde 870.000 søk i 2018.

Luksusmerkene Rolex og Louis Vuitton har vært ettertraktet på bruktmarkedsplassen i året som har gått. Rolex ligger nå på fjerdeplass, mens Louis Vuitton havner på en femteplass. I Oslo er luksusmerkene Louis Vuitton, Rolex og Gucci de mest søkte ordene i 2018.

– Flere har også innsett at det er mulig å få god kvalitet til sterkt redusert pris på bruktmarkedet. Når folk flest skal se etter luksusmerker på Finn, er det gjerne Rolex, Louis Vuitton eller Chanel man tenker på først. For dem som skal kjøpe, er det kanskje et ønske om at merket skal være kjent, slik at prisen står i stil med kjennskapen til merket. Samtidig finnes det nok en god andel drømmere blant dem som søker på luksusmerker også, sier Kirkholm.