Over 2 milliarder utbetalt i tørkeerstatning til norske bønder

Fortsatt er det over 3700 søknader som gjenstår å bli behandlet, men over 11.000 søknader er allerede utbetalt. 1,6 milliarder har blitt utbetalt gjennom avlingsskadeerstatningsordningen. I tillegg er over 400 millioner av totalt 525 millioner utbetalt fra den ekstraordinære krisepakken staten og bondeorganisasjonene ble enige om i sommer.

– Vi har en ordning, som er unik, og som er nettopp for når det skjer sånne ting som i sommer. Jeg var i Lier i rett før jul, og snakka med en storfebonde, han fortalte at problemene etter sommeren er fortsatt ikke over, men at han var veldig glad for avlingsskadeerstatningordningen, sier Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) til Nationen mandag kveld.

Hyller laginnsatsen

Bård Hoksrud hyller videre samarbeidet som har vært i alle ledd fra den enkelte bonden til staten i løpet av sommeren og høsten.

– Jeg har lyst til å si at den dugnaden, fra kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet, samt samarbeidet mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og den enkelte bonde har vært viktig og veldig bra. I tillegg har det vært godt å se at bønder har stilt opp for hverandre, sier Hoksrud.

Erstatning Fakta Antall søknader per fylke. Østfold – 1 896 Oslo & Akershus – 1 782 Hedmark – 1 458 Oppland – 2 927 Buskerud – 1 527 Vestfold – 1 021 Telemark – 870 Aust- og Vest- Agder – 1 026 Rogaland – 851 Hordaland – 332 Sogn og Fjordane – 357 Møre og Romsdal – 266 Trøndelag – 377 Nordland – 170 Troms – 85 Finnmark – 2

Oppland og Østfold på topp

Da fristen for å søke erstatning gikk ut den 31. oktober 2018 hadde det kommet inn 14 947 søknader, så langt er 11 198 av dem ferdigbehandlet. Det vil si at det gjenstår en god del saker å behandle, noe som vil si at den totale summen vil øke ytterligere. Den største delen av sakene som ikke er ferdigbehandlet gjelder kornprodusenter.

Flest søknader har det kommet fra henholdsvis Oppland, Østfold og Oslo/Akershus.

Vi ser at mange fylker har mottatt flere søknader enn prognosene tidlig i høst tilsa. Dette kan skyldes at det i prognosen ble regnet med en 3. slått, men at mye nedbør på høsten særlig i Trøndelag og på Vestlandet førte til lave avlinger på slutten av sesongen. Dessuten er det vanskelig å lage prognoser over såpass omfattende tørkeskader, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Gjennomsnittlig utbetaling per søker ligger på 142.000. Gjøvik kommune er den kommunen med høyest erstatningssum, Ringsaker, Østre Toten, Gran og Gausdal følger videre på lista.