Østfold-bonde mener staten bruker feil grunnlag for tørkeerstatning

Thor Amund Halvorsrud skal ha erstatning for tap av både gras og kornproduksjon. Til Smaalenenes avis sier han at han mener erstatningssummen fra Fylkesmannen blir for lav.

– Erstatningen tar ikke høyde for avlingspotensialet, sier Halvorsrud.

Han har fått erstatning for korn, men venter fortsatt på erstatning for graset.

270 enheter i manko

I følge Halvorsrud produserer Østfold-bøndene mer gras enn det staten legger opp til. Staten opererer med 580 fôrenheter på målet som norm for Østfold.

Annonse

– Men det er ikke reelt tilfelle. Vi ligger på cirka 800 fôrenheter per mål. Dermed mister vi 270 fôrenheter før regnestykket starter, sier han til lokalavisen.

Lever på halm

Selv har bonden måttet bruke mye halm i fôret for å få drifta til å gå rundt.

– Selv om erstatningen bidrar er det andre egne tiltak som gjør at jeg berger meg. Jeg får ikke nok erstatning til å kjøpe fôr for, sier Marker-bonden.

Foreløpig har det berget ham fra å sendre dyr til slakt tidligere enn planlagt.

– Jeg har kun tatt det som var planlagt. Nå er det jo dessuten et overskudd av kjøttproduksjon. Slakterier og fryselagre ønsker nesten ikke mer kjøtt om dagen, sier Halvorsrud.

Fristen for å søke avlingsskadeerstatning var 31. oktober.