Oslo-ordfører Marianne Borgen: – Vi trenger flere unge i matindustrien

Fredag startet matfestivalen Matstreif i Oslo. Detter er 15. gang festivalen arrangeres. Det er Innovasjon Norge som arrangerer matfestivalen, på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) deltok på konferansen i starten av festivalen. Der la hun vekt på å få unge til å bli interessert i å delta i matindustrien, enten det er som bonde, arbeider på fabrikk eller som kokk.

– Vi trenger flere unge flinke kokker og vi trenger matindustri nær oss. Matindustrien er Norges største næring og er svært spennende. Det som er utfordringen er ungdomsperspektivet. Vi ønsker flere lærlinger, som vil gå inn i denne spennende, flotte næringen. Vi trenger unge som syns det er spennende med mat, ikke bare i fremtiden, men nå.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) åpnet festivalen med å si at den arrangeres for å bygge Norge som matnasjon.

– Det er for å gjøre oss kjent og anerkjent internasjonalt. Mat skaper tilhørighet, skaper fellesskap. Samtidig skaper mat næring, muligheter og inntekter.

Hun snakket også om å være raus når det gjelder mat.

– Når jeg vokste opp dekket alltid mor bordet. Hun dekket også på flere tallerkener enn det var personer i familien, i tilfelle noen kom innom. Barna mine vil nok si at jeg lager litt mye mat til dem, men det er i tilfelle noen kommer innom. Mat sier hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Matfestivalen arrangers fredag 6. og lørdag 7. september. Over 150 lokale matprodusenter fra hele landet er med på festivalen, hvor det selges og deles ut smaksprøver. Det holdes også matkurs for voksne og barn under festivalen.