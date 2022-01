Opprør blant kyllingbønder – 15 produsenter vurderer å gi seg

Det skriver NRK.

De har snakket med kyllingprodusent Thor Ove Vistnes på Randaberg som akkurat har sendt over 20.000 kyllinger til slakt. Nå er han usikker på om han vil fortsette.

– Det er vemodig. Neste fredag kan bli siste gang jeg får inn kylling her, sier han til kanalen.

Og det er de høye strømprisene som nå gjør at bonden teller på knappene.

– Jeg kan ikke skru av strømmen når det er dyrt, den må stå på. Og så har gassprisen doblet seg, og nå har vi også fått beskjed om at kraftforprisene stiger, for kraftfor er laget av blant annet gass. Så nå løper utgiftene løpsk, sier han.

– Fortvila situasjon

Annonse

Ifølge Vistnes er det er opprør blant kyllingbøndene på Jæren, og 15 produsenter vurderer nå framtida.

Nestleder i Norsk Fjørfelag og styremedlem i Nortura, Tone Steinsland, forstår sine yrkeskollegaer.

– Det er en fortvila situasjon våre medlemmer står i, og vi har full forståelse for at de sier ifra. Vi har også sagt ifra, både til staten og i mediene, om at bonden kan ikke stå med disse kostnadene aleine, sier hun.

Les også: Høge energiprisar skaper vanskeleg økonomi for kyllingbønder

Betaler 33 øre mer

Vistnes leverer til Den stolte hane og har fått 33 øre ekstra per kylling i betaling på grunn av de høye strømprisene. Selv krever han 80 øre ekstra.

Den stolte hane skriver at de allerede betaler best av aktørene.

«Med økningen gir DSH våre kyllingprodusenter på Jæren den beste totaløkonomien av alle, og de får både høyere prisøkning og høyere totalpris enn i markedet for øvrig.», skriver Erik Nielsen i en e-post til NRK.