Oppfordrerer til å legge til rette for at permitterte kan bidra i norsk matproduksjon

Gartnerhallen representerer frukt, grønt og bærprodusenter rundt omkring i Norge og Bama er det største leverandøren av den typer produkter. Nå roper de begge varsko for mangel på arbeidskraft i næringen framover.

– Om kort tid ville normalt de første sesongarbeiderne bidratt med planting, såing og setting av grønnsaker og poteter. Senere skal sesongarbeidere utgjøre hovedarbeidsstyrken i innhøsting på norske jorder. Norske myndigheter må i år ta høyde for at dette må gjøres av nordmenn, sier Rune Flaen, administrerende direktør i Bama i en pressemelding.

Han sier samtidig at det foreløpig ikke er problematisk med tanke på tilgang på varer. Men både Gartnerhallen og Bama er bekymret for tiden som kommer.

– Koronasituasjonen gjør at mange utenlandske sesongarbeidere nå blir nektet utreise fra hjemlandet sitt, som et tiltak for å begrense global smitte. Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare. Forberedelser til sesongen er i gang flere steder, og innhøstingen av tomater og agurk i drivhus har nå startet opp, sier administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen.

Annonse

Hun sier behovet for arbeidskraft vil øke i tiden som kommer.

– Behovet for sesongarbeidskraft vil øke uke for uke etter hvert som aktiviteten i grøntnæringen stiger framover. Situasjonen kan skape et prekært behov for arbeidskraft, sier hun.

Nå tar hun til orde for at regjeringen må legge til rette for at permitterte nordmenn kan bidra til å sikre norsk matproduksjon.

– Norsk næringsliv står overfor en svært krevende situasjon, og mange bedrifter har allerede varslet omfattende permitteringer. Vi må dessverre forvente at mange arbeidstakere vil stå helt eller delvis uten jobb i løpet av kort tid. Vi kommer derfor med en sterk oppfordring til regjeringen om å legge til rette for at ledige studenter og permitterte kan benyttes i norsk matproduksjon i vår, sommer og høst, sier Morthen.