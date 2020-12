Oppfordrer alle gårdbrukere til å ha kontroll på landbruksplast

I slutten av november kunne en lese at plast fra rundballer står for 70 prosent av plastforurensningen i norske elver, ifølge en undersøkelse fra Norwegian Research Centre (Norce).

I forbindelse med undersøkelsen kartla forskerne i Norce forekomsten av plast i 43 elver på Vestlandet.

Det førte til at MDGs partileder Une Bastholm sendte av gårde et skriftlig spørsmål til landbruksminister Olaug Bollestad, der hun utfordret statsråden på hvordan regjeringen vil stanse forsøpling fra rundballeplast.

«Hver enkelt har ansvar»

Bollestad starter sitt svar til Bastholm med å omtale det som «uheldig» at det blir funnet landbruksplast både i elver og naturen for øvrig.

Samtidig viser hun til at om lag 85 prosent av landbruksplasten som blir brukt samles inn og gjenvinnes. Mye av plasten blir omdannet til produksjon av eksempelvis bæreposer og avfallssekker.

«Som øvrige næringsdrivende er det også hver enkelt gårdbruker som har ansvar for å sørge for at plast, og annet avfall i produksjonen ikke kommer på avveie. Det er viktig for næringens omdømme og miljøavtrykk», heter det i Bollestads svar.

Felleskjøpet tester ny metode

I dag finnes det rundt 200 leveringssteder for landbruksplast i Norge, etter avtale med Grønt Punkt.

Tidligere i år varslet også Felleskjøpet at de vil teste ut innsamling av landbruksplast, og i første omgang var det kommuner i Østerdalen som fikk benytte seg av tilbudet. Tanken bak er at samvirket like så greit kan ta med seg den brukte landbruksplasten når de først er på gården i forbindelse med for eksempel levering av gjødsel.

– Vi ønsker å samle inn rundballeplast, gjødselsekker og kanner med ensileringsmiddel. Målet er at det skal bli enklere for bonden, mindre plast på avveie og at plasten som gjenvinnes kan bli til plastposer i Felleskjøpets butikker, sa Jan Håvard Kingsrød, produktsjef for blant annet rundballeplast i Felleskjøpet i februar.

Kommer med oppfordring

Videre i sitt svar kommer Bollestad med en oppfordring til bønder:

«Under transport og annen håndtering av rundballer er det er viktig at bøndene blir flinkere til å unngå avriving av folie og å samle inn småflak før vind og vær tar det med seg. Jeg vil oppfordre alle gårdbrukere til å ha kontroll på sin landbruksplast helt til den er levert til godkjent gjenbruksstasjon.»