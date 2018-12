Onsdag møter svinenæringa landbruksministeren – igjen

Det blir det tredje møte aktørene i svinenæringa har med landbruksdepartement, de to foregående møtene har gått med tidligere statsråd Jon Georg Dale (Frp), men nå blir det første gang Bård Hoksrud (Frp) får en direkte gjennomgang av situasjonen rundt dyrevelferden hos slaktegris.

På møtet i juni i år ble Dale beroliget av framdrifta til næringa i forbindelse med innføring av et dyrevelferdsprogram som svinenæringa selv står for. Han var likevel tydelig på at dette var viktig å få på plass i løpet av året, hvis ikke varslet han nye tiltak.

– Punkt en er at de får på plass halvparten av slaktegrisprodusentene i dette dyrevelferdsprogrammet til 1. november og punkt to er at alle slaktegrisprodusentene er inne til 31. desember. I tillegg har jeg varsla at parallelt med det arbeidet de gjør vil vi vurdere tiltak som vi må sette i gang med dersom næringa ikke klarer å få alle produsentene med i dyrevelferdsprogrammet, sa Dale den gangen. Allerede da varslet han et nytt møte med næringa.

Annonse

Det har vært Nortura, Kjøtt- og fjærfebransjens landsforbund (KLF), Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsvin som har vært til stede på de tidligere møtene med landbruksministeren.

Bakgrunnen for møtene er at Mattilsynet i fjor høst og vinter avdekket en rekke alvorlige brudd på dyrevelferdsloven hos svineprodusenter. I vår ble det påvist ytterligere flere brudd hos svineprodusenter i Rogaland.

Tallene viste at fire av fem slaktegrisprodusenter brøt reglene for god dyrevelferd i ulik alvorlighetsgrad. Mattilsynet konkluderte med at det ikke var god nok dyrevelferd blant svineprodusentene.

– Vi hadde ikke ventet å finne så mange avvik. Særlig etter all oppmerksomheten tilsynsprosjektet har fått, sa Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet region Sør og Vest til Nationen tidligere i år.