Økologisk Norge er skuffet over at staten ikke vil sette økomål

I bøndenes krav til jordbruksoppgjøret, krever forhandlingsutvalget at det innføres et tallfestet mål for økologisk produksjon, videreforedling og salg.

Økologisk Norge er skuffet over at staten ikke imøtekommer dette ønsket i sitt tilbud til bøndene.

– Vi krever at økomålet reddes og at det satser mer på økologisk mat. Støtten til mer økologisk landbruk er nå historisk stor. Venstre krevde nylig en økt satsing på økologi i Norge. De er ikke alene. Både SV, MDG, Norges Bondelag og hele 14 andre organisasjoner ber om at det settes et konkret økomål, sier daglig leder i Økologisk Norge, Markus Hustad.

Frykter mer import

I EU er målet 25 prosent økologisk mat innen 2030. EU mener at mer økologisk landbruk, vil dreie matproduksjon i en mer miljøvennlig retning, og tiltrekke seg flere unge bønder.

Hustad mener at hvis Norge ikke er gode nok på økologisk produksjon, vil utenlandske bønder ta markedsandeler på det norske markedet.

– Når man selger økologiske epler og løk fra EU heller enn fra Norge, betyr det tapte inntekter for norske bønder. Å satse på økologisk har aldri vært viktigere i en tid hvor krig og energikrise gir rekordhøye priser på alt fra sprøytemidler til kunstgjødsel og kraftfôr, sier Hustad.

Konkret mål og mer utviklingsmidler

Leder i Økologisk Norge mener det er bra at staten har lagt fram et historisk stort jordbruksoppgjør, men at regjeringen er på kollisjonskurs med landbruket og sin viktigste budsjettpartner SV.

– Stortinget må sikre at dette ikke bare blir tidenes største, men også grønneste oppgjør, sier lederen.

Økologisk Norge vil at Stortinget skal vedta et økoløft i tråd med det landbruket selv ønsker seg.

– Vi ønsker oss et konkret økomål med en opptrappingsplan etter modell fra EU. Vi ønsker oss også statistikk for økologisk import innen året er omme, slik at vi kan få bedre oversikt over hvor mye norske bønder taper til utenlandske konkurrenter, sier Hustad.

Sist, men ikke minst, ønsker han at potten til utviklingsmidler til økologisk landbruk må økes.