Økologisk frukt er ikkje like populært lenger

Etterspurnaden av økologisk frukt har gått ned dei siste åra. Det viser seg å vere problematisk for bøndene som produserer økologisk, skriv NRK.

– Eg taper like over åtte kroner per kilo plommer. For meg utgjer det om lag 140.000 kroner i år. Det skulle ha dekt inn meirarbeidet ved å produsere økologisk, seier økobonde Lars J. Nå.

Økologisk Norge jobbar med å fremje økologisk mat og landbruk. Dei meiner salet går ned fordi det er vanskeleg å finne varene i butikken.

– Dei økologiske bøndene får høyre at forbrukarane ikkje vil ha varene deira, men det stemmer ikkje. Dei som sel i andre kanalar enn daglegvare, for eksempel gjennom direktesal, fortel om stor etterspurnad, seier dagleg leiar Børre Solberg.

I 2010 hadde Stortinget som mål å at 15 prosent av produksjonen og forbruket skulle vere økologisk i 2020. I 2018 vart målsetjinga fjerna.

– Det må setjast inn konkrete tiltak slik at forbrukaren blir klar over at økoprodukt finst i butikken. Vi vil ta opp saka med matminister Olaug Bollestad, seier Solberg.

