Øistein Aasen fra Vingelen i Tolga kommune ble kåret til «Årets unge bonde 2019» under Felleskjøpets «Ung Bonde»-samling på Lillestrøm lørdag.

– Vinneren av «Årets unge bonde 2019» tenker helthetlig og fremtidsrettet, men er også opptatt av å ta vare på gamle landbrukstradisjoner. Bonden evner å se det store bildet og er opptatt av bærekraftig matproduksjon, sier juryleder og Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Kriteriene for å bli «Årets unge bonde» er at bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

– Jeg er utrolig glad for å få muligheten til å lære noe nytt gjennom premien i konkurransen. Vi har lyst til å reise til Sveits for å lære mer om ysting. I tillegg har vi heller ikke fått reist på en bryllupsreise ennå, så det kan vi kanskje kombinere, sier Aasen.

Juryens begrunnelse Vinneren av Årets unge bonde 2019 tenker helthetlig og fremtidsrettet, men er også opptatt av å ta vare på gamle landbrukstradisjoner. Den unge bonden er opptatt av dyrevelferd og bærekraft, og bonden jobber hver dag med å heve kvalitet på melk gjennom reduksjon av kraftfôr og maksimal utnyttelse av beitemarka. Familien satser stort på sætring, og bygger nå ut med nytt sæterfjøs og produksjonslokaler. Bonden er nysgjerrig, engasjert og ivrig etter å tillære seg stadig ny kunnskap. Eksempler på dette er lafting, snekring og restaurering. Han går nå på voksenagronomen, og har, sammen med kona, gått på ystekurs. Den unge bonden som tidligere jobbet som lærer, brenner for å gi barn og unge som sliter på skolen troen på seg selv. Hele året tar han imot skoleelever som gjennom gårdsarbeid får ny kunnskap og stor mestringsfølelse. Vinneren av Årets Unge Bonde 2019 er et godt forbilde for andre fremtidige bønder gjennom sitt fokus på både å ta vare på tradisjonene og tenke fremover. Sammen med familien jobber årets vinner for å utvikle gården og åpne opp slik at mange kan ta del i og nyte godt av arbeidet som gjøres der. Juryen lar seg imponere og engasjere av årets vinner som en svært god representant for norsk landbruk.

I 2019 er det tiårsjubileum for «Årets unge bonde». Siden oppstarten har det vært over 3500 nominasjoner i konkurransen.

Som vinner av kåringen får Aasen 20.000 kroner i reisestipend og et gavekort på 10.000 kroner av Felleskjøpet Agri. I tillegg vil Norske Landbrukstjenester sponse en avløser på gården i inntil én uke.

– Øistein er en god representant for norsk landbruk og et viktig forbilde gjennom sitt fokus på både å ta vare på tradisjonene samtidig som han tenker fremover. Sammen med familien jobber han for å utvikle gården og åpne opp slik at mange kan ta del i og nyte godt av arbeidet som gjøres der, sier Bollestad.

Juryen som kåret vinneren av «Årets unge bonde» ble ledet av Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og bestod også av Hilde Øverby (McDonald's), Tiril Sjåstad Christiansen (programleder Farmen Kjendis), Inger Johanne Brandsrud (Norges Bygdeungdomslag), Anne Jødahl Skuterud (Felleskjøpet Agri) og Olav Høyheim Einan (Årets unge bonde 2018).

«Årets unge bonde» er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og rette søkelyset på produksjonen av norsk kvalitetsmat.