Nytt tilfelle av fugleinfluensa i Rogaland

Det er nå funnet to tifeller av fugleinfluensa hos viltlevende fugl i Rogland.

– Vi er ikke overrasket, og forventer å finne flere tilfeller fremover. Vi minner om at fugleinfluensa først og fremst utgjør en risiko for fugler da den er svært smittsom mellom fugler. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet, i en pressemelding.

Mattilsynet påpeker derfor viktigheten av at alle fugleprodusenter overholdet det såkalt portforbudet.

"Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være under tak, dette for å hindre smitte fra ville fugler. Dette gjelder i første omgang i alle kystkommuner fra og med Rogaland og hele kyststripen opp til Oslo og til og med tidligere Østfold. Vær oppmerksom på at området kan bli utvidet på kort varsel."

Tips til hvordan unngå smitte

Har du hobbyhøns så kan du øke smittebeskyttelsen av dyrene dine ved å følge dette portforbudet.

– Den kommersielle fjørfenæringen i disse områdene bør også sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjørfe innendørs inntil videre. Vi oppdaterer fortløpende våre nettsider med råd og annen informasjon, så det er viktig at folk følger med der, sier Tronerud.

De viktigste smitteveiene er direkte kontakt mellom fugler og en smittet fugl og kontakt med avføring fra en smittet fugl. Mattilsynet har derfor en liste over hvordan man kan hindre smitte:

* Ha minst mulig besøk i fjørfeholdet.

*Alle som er i kontakt med fuglene dine skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene. Egne overtrekksklær og sko bør brukes i dyreholdet ditt. Pass på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn i området hvor du holder dine fugler.

*Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fugler.

*Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for at fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler, fjernes.

Meld fra om døde fugler

Alle som oppdager døde fugler eller som opplever øut dødlighet blant sine fjørfe skal melde fra til Mattilsynet.

– Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner dødeandefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Vi vil da vurdere om kadaveret egner seg for prøvetakning for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smitta fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier Tronerud.

Det er påvist fugleinfluensa hos ville og tamme fugler i flere europeiske land denne høsten, inkludert Danmark og Sverige. Utbruddet domineres av høypatogen fugleinfluensa A(H5N8). Det er dette viruset som nå for første gang er påvist hos ville fugler i Norge. Dette viruset har gitt omfattende utbrudd hos fugl i Europa også tidligere, men det er aldri påvist tilfeller av smitte til mennesker med dette viruset.