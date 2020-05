Korona: Veterinærinstituttet anbefaler godt smittevern på minkfarmer

– Dyreholder bør begrense antall mennesker inn i farmen til hva som er strengt nødvendig, og røktere bør være påpasselige med hygiene når de steller dyrene.

Det skriver Veterinærinstituttet.

Personer med påvist smitte rådes til å ikke stelle

Så langt er det for tidlig å vite hvor mottakelige mink er for smitte og hva sannsynligheten er for smitteoverføring. Likevel anbefaler instituttet godt smittevern på norske minkfarmer.

Personer med påvist covid-19, i karantene eller med luftveissymptomer rådes til å ikke stelle med mink for å forebygge eventuell smitte fra mennesker til dyr.

Les også: Koronavirus påvist hos mink på nederlandsk minkfarm

Smitte fra mennesker

– Det mistenkes at minkene er smittet av røktere, skriver Veterinærinstituttet om at minke har fått påvist korona i Nederland.

Annonse

Det er to ved to minkfarmer i Eindhoven at det er blitt påvist tilfeller av korona-smittet mink.

Dyrene viste flere tegn til å ha viruset, blant annet pusteproblemer, ifølge myndighetene.

– Med tanke på at flere av de ansatte hadde symptomer på koronaviruset, antas det derfor at de smittet dyrene, opplyser landbruksdepartementet i Nederland.

Vurderes ikke som smittekilde til mennesker

Der kartlegges det nå om smitten kan ha spredt seg mellom dyr i besetningene. Samtidig mener myndighetene at minkfarmene ikke utgjør noen risiko for folkehelsen.

– Som ilder, vurderes ikke mink å utgjøre en smittekilde for mennesker, skriver Veterinærinstituttet.

Det er ikke mistanke om at mink i Norge er smittet hittil, men Veterinærinstituttet råder likevel til godt smittevern i norske minkfarmer.