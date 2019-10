Nye Veier har kjøpt gården Øyre i Lillehammer

Nye Veier skal bruke gårdens arealer til makeskifte med bønder som må avgi arealer til ny E6, melder Gudbrandsdølen Dagningen (artikkelen krever innlogging).

Oppland Bonde- og Småbrukarlag mener Nye Veier ikke bør få konsesjon på gården Øyre på Vingnes.

- De kan ikke slakte en hel gård i en kommune der det allerede er tatt så mye matjord. Dette er en veldig viktig signalsak og vi er klare til å engasjere oss når dette skal i planutvalget. Vi sitter ikke stille og ser på dette. Det skjer over vårt lik, sier fylkesleder Trond Klaape til GD.

Nye Veier mener de ikke trenger konsesjon for å overta gården.

«Vi trenger ikke konsesjon. Ingen av gårdens ressurser blir borte. Når skjøte blir tinglyst vil det være ved Statens vegvesen som formell eier og Nye Veier som kontaktinstans. Dette er i tråd med Samferdselsdepartementets føringer og avtaleverk mellom Statens vegvesen og Nye Veier, som helheid statlig selskap», skriver prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier E6 Innlandet til GD.

Seniorrådgiver Håvard Pharo Gravdal hos Fylkesmannen i Innlandet mener konsesjon kreves.

I en mail til Bonde- og Småbrukarlaget skriver Gravdal: «Det fremgår av konsesjonsloven § 5 nr. 3 at konsesjon ikke er nødvendig når «staten» er erverver. Nye Veier er et AS heleid av Samferdselsdepartementet. Dermed er de et selvstendig rettssubjekt, og faller utenfor definisjonen av «staten» i § 5 nr. 3. Det betyr at Nye Veier må ha konsesjon. For ordens skyld bemerkes at vi har dobbeltsjekket dette med Landbruksdirektoratet.»

Gården har nesten 3000 dekar jord og skog.