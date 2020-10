Ny undersøkelse: Tre av fire bønder mener det er viktig å få ned klimagassutslippene

Jordbruket sto i fjor 8,8 prosent av norske klimagassutslipp, ifølge Miljødirektoratet. Landbruket er spesielt kilden for utslipp av metan og lystgass. I tillegg kommer utslipp fra maskinparken og oppvarming av landbruksbygg.

Les også: Solberg oppfordra bønder til klimainnsats

En ny undersøkelse utført av Agrianalyse på vegne av Landkreditt, viser ifølge en pressemelding at tre av fire bønder finner det viktig å ta i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder for å få ned utslippene.

– I motsatt ende av skalaen er det kun 21,5 prosent som ikke synes dette er så viktig, mens resten er usikre, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt i pressemeldingen.

Annonse

Elisabeth Sæter, rådgiver i Norges bondelag, viser til at landbruket tidligere i år inngikk en klimaplan med staten for perioden 2021 til 2030.

– Dette krever ressurser, og vil bli tema i de årlige jordbruksoppgjørene fremover, sier hun.

Les også: Dette er de åtte satsingsområdene i landbrukets klimaplan

Prosjektleder for Klimasmart landbruk, Tony Barman, forteller at det i løpet av oktober kommer et nytt verktøy som skal beregne utslipp på hver enkelt gård.

– Vi har i lang tid jobbet med å utvikle en klimakalkulator for næringen. Den vil gjøre det enklere å beregne gårdens utslipp og identifisere forbedringsområder. Et betydelig antall bruk har bidratt i datainnsamling og pilotutprøving, sier han.