Ny studie skal hjelpe bønder med rusproblemer

Studier viser at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper i befolkningen, og at den psykiske helsen har forverret seg de seinere årene, skriver Institutt for rural- og regionalforskning (Ruralis) i en pressemelding.

Hvilke tiltak fungerer best for å hjelpe bønder med å håndtere rusproblemer? Det skal forskere i Ruralis undersøke i et nytt prosjekt.

Nye tiltak

– Vi skal skaffe en oversikt over hvilke tilbud som fins for personer som er avhengige av rus eller spill, eller er i ferd med å få et problem, og hvordan de fungerer for bønder og ansatte i landbruket. Hensikten er å identifisere hva som kjennetegner de beste tiltakene, og hvordan de eksisterende kan forbedres. Det er også aktuelt å foreslå nye tiltak, sier Ruralis-forsker Aina Winsvold i en pressemelding til Nationen.

Winsvold skal lede prosjektet «Rus- og avhengighetsproblematikk i landbruket, forebygging, håndtering og behandling».

– Forebygge og håndtere

I tillegg til Ruralis deltar Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, Akan kompetansesenter, Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving i det treårige prosjektet. Det er Blå Kors som eier prosjektet, som har fått 1,4 millioner kroner fra DAM-stiftelsen, som gir penger til helse- og forskningsprosjekter.

Ifølge forskningssenteret har bønder som regel relativt lange avstander til forebyggende samtaler eller behandling. Videre har de en mer uklar skillelinje mellom arbeid og fritid, med arbeidsoppgaver som må utføres hver dag, mener Ruralis.

– Det er viktig at bønder og ansatte i landbruket er satt i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk, og at de vet hvor de skal søke hjelp og behandling, forteller Brit Logstein fra Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital i pressemeldingen.

– Vi ønsker mer kunnskap om omfanget av rusmiddelbruk og spillavhengighet blant bønder. Derfor skal vi kartlegge de erfaringene kommunene, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor har fra å jobbe med denne gruppen. Både forebyggende arbeid og behandling vil være i fokus, fortsetter Logstein.