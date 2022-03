Ny frihandelsavtale mellom Storbritannia og New Zealand gjør britiske bønder nervøse

Storbritannia og New Zealand har signert en ny frihandelsavtale etter Brexit. Men det er ingen enighet om hvorvidt tollfri handel med meieriprodukter er en god idé blant landenes meieriforeninger, skriver Agriwatch.dk.

National Farmers' Union (NFU) i Storbritannia mener avtalen ikke er til fordel for britiske bønder, tvert imot, mens Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) sier at avtalen er bra for newzealandske meierieksportører.

Annonse

Ifølge Dairyreporter anslår DCANZ at avtalen vil gi nye handelsmuligheter for newzealandske meierieksportører fra dag én, med alle meieriprodukter unntatt smør og ost som når tollfri handelsstatus om tre år.

NFU-direktør Minette Batters er på sin side svært kritisk til avtalen.

– Igjen ser det ut til at det er ekstremt lite i denne handelsavtalen fra New Zealand som er til fordel for britiske bønder. Britiske landbruksvirksomheter står overfor betydelig høyere produksjonskostnader enn bønder i New Zealand, sier hun ifølge Agriwatch.dk.