Ny film om norsk svinenæring fra dyrevernorganisasjon

Etter dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» som ble sendt på NRK Brennpunkt i 2019, lanserte dyrevernorganisasjonen Noah kampanjen «Faktisk lovlig» på sosiale medier.

«Kampanjen fokuserte på hva som ikke er ulovlig i griseindustrien, men som likevel påfører dyrene lidelse», skriver dyrevernorganisasjonen på sine Facebook-sider.

Siden dokumentaren ble publisert av NRK har dyrevernorganisasjonen jobbet med en egen film om griseindustrien. Det bekrefter daglig leder i organisasjonen Siri Martinsen til Nationen.

– Dette er en selvstendig dokumentar fra Noahs side om hva som faktisk er lov i griseindustrien, og hva det fører til av problemer, sier Martinsen til Nationen.

Skjulte opptak

Filmen, som har fått tittelen «Faktisk lovlig, et innblikk i grisenes liv», inneholder også materiale fra dyreverner Frank Nervik.

Nervik sto blant annet bak opptakene i filmen «Pels» som ble vist i Brennpunkt på NRK tilbake i 2014. Frank Nervik brukte skjult kamera til å dokumentere forholdene for dyrene og holdninger i pelsdyrnæringen. Nervik bidro også med skjulte opptak fra norsk svinenæring i filmen «Griseindustriens hemmeligheter», sammen med Norun Haugen. Haugen gikk i fem år undercover i kjøttindustrien som fjøshjelper med flere identiteter. Hun filmet med skjult kamera i 13 svinefjøs for å undersøke levekårene til dyrene på norske gårder.

Det er produksjonsselskap Piraya Film som produserte dokumentarene.

Martinsen presiserer at denne filmen ikke har noe med «Griseindustriens hemmeligheter» å gjøre.

– Det er materiale fra Frank Nervik også i vår film, i tillegg til materiale våre egne folk har filmet på landbruksskoler. Det er kun bidragene fra Nervik som er tatt med skjult kamera, sier Martinsen.

Nytt materiale

– Er det nye opptak, eller opptak som er vist tidligere?

– Vi har bestrebet oss på hovedsakelig å bruke materiale som ikke er brukt før. Det meste vil være nytt for publikum. Men undercoveropptak er fra samme periode som kjente opptak fra Nervik, sier Martinsen.

– Når det gjelder opptak av mennesker er det full anonymisering, og opptakene Noah fikk av Nervik var på forhånd blitt sladdet av Piraya Film. Det er ikke fokus på personer, men på praksiser. Dokumentarens fokus er på de lovlige praksisene, sier Martinsen.

Martinsen opplyser at det er Noah som har produsert filmen.

– Vil det fremkomme brudd på dyrevelferdsloven i denne filmen?

– Vi har ikke fokus på det. Noen vil kanskje si at noe er brudd på dyrevelferdsloven, som for eksempel hvis man slår en gris med plastspade under driving. Men det ville neppe ha blitt anmeldt av Mattilsynet. Vi har også brukt materiale fra Mattilsynet som de har offentliggjort, hvor vi vet at forhold ikke har blitt anmeldt. Det er et definisjonsspørsmål hva som faktisk anses «innenfor» loven – og hvorvidt en scene som kan tolkes som lovbrudd av noen, faktisk vil defineres som et straffbart forhold av myndighetene. Vårt fokus er ikke at dette er lovbrudd, men at dette er praksiser som er en del av hverdagen for grisene, sier Martinsen.

Les også: Nå er det lovpålagt for svinebønder å delta i dyrevelferdsprogram

Politisk debatt og utspørring

Filmen skal vises torsdag 19. november under et webinar i regi av organisasjonen. Etter visningen er det duket for en politisk debatt om industrielt husdyrhold.

– Vi har ikke spikret alle de politiske deltakerne enda, men det er stortingspolitikere fra begge blokker. I tillegg vil det ble en utspørring av representanter fra Landbruks- og matdepartementet.

– Hva ønsker dere å oppnå med denne filmen?

– Vi ønsker å fokusere på hva dyr gjennomgår i industrilandbruk, og hvordan dette står i kontrast til deres naturlige behov. Det er mye fokus på dyrenes behov i filmen, og vi intervjuer flere fremstående etologer, sier Martinsen.

– Hvorfor er det brukt materiale fra skjulte opptak i filmen?

– Nervik og Noah har inngått et samarbeid fordi mye av hans materiale som viser vanlig praksis i griseindustrien, ikke fikk plass i Pirayas/NRKs film. Både Nervik og Noah ønsket at dette skulle vises offentlig, i en sammenheng hvor fagfolk forklarer hva det er grisene går igjennom, sier Martinsen.

– Vi har også filmmateriale fra dyre-sanctuaries og materiale fra villsvin i naturen for å vise naturlig atferd hos griser. Dessuten viser vi opptak fra forsøk på Sveriges Lantbruksuniversitet, sier Martinsen.

Nationen har vært i kontakt med Norges Bondelag som bekrefter at de er kjent med at dyrevernorganisasjonen skal vise en film om svinenæringen i neste uke.

– Hva slags film dette er kjenner ikke vi til, sier kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen.