Norun Haugen varsler nye undercover-prosjekter

Haugen har selv startet en innsamling på nettstedet Patreon. Her kan man gi en månedlig støtte, og så langt har hun samlet inn 617 dollar, eller drøye 5000 kroner i måneden. Målet er 2.500 dollar (drøye 21.000 kroner i måneden.)

"Hvis jeg når dette målet, vil jeg bruke all min tid på å jobbe for dyrene," har Haugen skrevet.

I fem år filmet Norun Haugen på innsiden av norske grisehus. Det hele endte opp i en dokumentar som ble vist på NRK. Dokumentaren fikk navnet «Griseindustriens hemmeligheter».

I dokumentaren ble det filmet med skjult kamera i 13 svinefjøs, og flere har reagert kraftig på bildene som ble vist.

Vil få mer ut av skjult kamera-materialet

Haugen skriver på Pateron at hun har mer skjult kamera-materiale fra svinehusene, og vil bruke noe av tiden på å finne ut hvordan hun kan bruke dette materialet best mulig.

Annonse

"Mitt hovedfokus fremover vil være å få mer ut av undercover-prosjektet og jobbe så effektivt som mulig for dyrene."

Hun skriver at hun ønsker å holde foredrag, jobbe politisk for dyrevelferd i kjøttindustrien, og i tillegg jobbe mer med andre prosjektideer.

Haugen ønsker ikke å gå mer inn på hva disse prosjektene går ut på.

– Det er for tidlig å kommentere noe rundt nye prosjekter, skriver hun i en e-post til Nationen.

Gir tiden sin til dyrene

Haugen skriver videre at hun er overveldet over tilbakemeldingene hun har fått etter dokumentaren:

"Det er mange som har vist stor interesse for mitt arbeid for dyrene og har uttrykt et ønske om at jeg skal fortsette med dyrevernsarbeid. Dette er en oppgave jeg tar gledelig imot, og jeg har nå innsett at jeg kan gjøre mye mer ut av undercover-prosjektet. Derfor har jeg valgt å dedikere all min tid fremover til dyrene."