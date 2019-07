Norun Haugen: – Bøndene var helt tilfeldig valgt

"Bøndene/farmene var tilfeldig utvalgt, og jeg hadde verken kjennskap til tilstanden på farmene eller bøndenes bakgrunn før jeg kom dit. Jeg kom i kontakt med bøndene gjennom annonser, dyretransport og lokale landbrukskontor. I de fleste tilfellene var det enten bøndene som tok kontakt med meg først eller så ble jeg henvist," skriver Haugen i en kommentar på Facebook-sidene til Dale Store gård.

I fem år filmet Norun Haugen på innsiden av norske grisehus. Det hele endte opp i en dokumentar som ble vist på NRK. Dokumentaren fikk navnet «Griseindustriens hemmeligheter».

I dokumentaren ble det filmet med skjult kamera i 13 svinefjøs, og flere har reagert kraftig på bildene som ble vist.

Haugen og Ola Waagen, som hun laget dokumentaren sammen med, er denne uken på ferie hos Dale Store gård. De beskriver seg selv som en vegansk gård, hvor dyrene får leve fritt og skal ikke sendes til slakt eller på annen måte bli brukt i matproduksjon.

Ola Waagen, som er regissøren bak dokumentaren svarte på hvorfor det kun ble vist bilder fra åtte av gårdene i dokumentaren.

"Når man skal ta hundrevis av timer med opptak og skal gjøre det om til en film på 52 minutter, er det veldig mye man ikke får med. Mitt fokus har vært på å formidle Noruns reise og gi et inntrykk av hvordan det oppleves å være på disse farmene, heller enn å prøve å få med mest mulig stygge klipp fra flest mulig steder. Dette har ført til at det er veldig mye sterkt materiale som ikke er tatt med i filmen. Filmen er likevel representativ for alle besøkene som ikke er tatt med," hevder han.

Haugen oppgir at hun ikke har opplevd trusler i etterkant av dokumentaren.

"Jeg har ikke mottatt noen trusler på mine plattformer i hvert fall. Har holdt meg unna kommentarfelt på andre sider, så vet ikke om det er noe der eller ei. Det har vært flere positive enn negative henvendelser," skriver hun.

Haugen har tidligere oppgitt at hun ønsker å drive med flere prosjekter for dyrevelferd, og samler derfor inn penger. Haugen har selv startet en innsamling på nettstedet Patreon.