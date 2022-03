Nortura vil fortsatt ha Trine Vaag på topp

– Trine Hasvang Vaag leder styret og selskapet på en svært god måte og har markert seg som en tydelig stemme for å løfte økonomien til eierne. Vi i valgkomiteen oppfatter Vaag som svært godt motivert, sier Bjarte Myren, leder for sentral valgkomité i Nortura.

Valgkomiteen innstiller også på gjenvalg av Jan Erik Fløtre som nestleder for ett år, og som styremedlem for to år.

Også Hans Amund Baastad blir innstilt for en ny periode som styremedlem.

To nye styremedlemmer

Som nye styremedlemmer innstiller valgkomiteen Linda Gjerde Myren frå Møre og Romsdal, og Ole Johs Egeland frå Viken.

– Valgkomiteen ser det som overordna viktig at konsernstyret er sammensatt av personer som utfyller hverandre med erfaring og kompetanse, og som har god appell til eierne og samfunnet, sier Myren.

Linda Gjerde Myren (48) driver med gris, storfe og småfe i Valldal i Møre og Romsdal. Hun har organisasjonserfaring fra lokalt bondelag, kommunestyret, Nortura og Norsvin.

I tillegg til å være bonde har hun jobbet som rådgiver i Tine og som revisor.

I dag er hun daglig leder for et selskap som tilbyr tjenester innen økonomi og regnskap.

Ole Johs Egeland (58) driver med slaktekylling, and, skog og korn i Spydeberg i Viken.

Han kjenner Nortura godt etter flere år som leder i fagutvalget for fjørfekjøtt. Han er også styremedlem i Norfersk AS.

Viktig rolle framover

Valgkomiteen påpeker at Nortura står foran viktige oppgaver både for samfunnet og for bøndene.

– I en tid med pandemi og politisk uro, vil Nortura sin oppgave for samfunnet og bøndene, ikke bli mindre framover. Valgkomiteen kjenner seg trygg på at det innstilte styret vil ha et overordna fokus på å levere på kundenes forventninger om en effektiv og bærekraftig matindustri, og på eierne sine forventninger om innflytelse, god service og bedre økonomi.

Nytt styre skal velges under Norturas årsmøte 5.-6. april.