Nortura til norske sauebønder: – Vi trenger lammene nå!

Årets mest intense slaktesesong i fårekjøttsektoren er i gang. I den forbindelse melder Nortura at kvaliteten på lammene er nær rekordhøy, med en såkalt stjernelam-andel på over nitti prosent, men at kvantiteten kunne vært litt bedre.

«I uke 36 (2.-8. september) slakta Nortura ca. 45.000 lam. Det er 5500 færre enn i fjor og noe mindre enn vi hadde planlagt. Det betydde noe knapp dekning av råstoffbehovet til fårikål-kjøtt som det er høysesong for nå», skriver Norturas fagsjef for småfe, Finn Avdem, på Norturas medlemssider.

Vil ha mer lam

Før utgangen av uka 9.-15. september håper Nortura å få slaktet hele 73.000 lam, og rundt 70.000 i uka etter. Men nå håper Avdem at bøndene har fått fortgang i sauesankinga.

Annonse

«Vi får håpe at det meste av sauen er sanka hjem nå, og slik at lammene kan tørkes før levering til Nortura, for: Vi trenger lammene nå!» skriver Avdem.

Kjøtt på fryselager

Mens Rogaland leverer mer lam i år enn i fjor, er det en ørliten nedgang i de fleste andre fylkene.

For øvrig er det først etter at fårikålførsesongen tok av at Nortura har fått solgt all sau de slakter som ferskvare. Ved utgangen av uke 34 i august var det 951 tonn frossent kjøtt fra sau eller lam på reguleringslagrene. Det økte med 90 tonn til 1042 tonn ved utgangen av uke 36 (som endte 8. september).