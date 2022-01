Nortura kjøper den største aktøren på avl av verpehøner

Steinsland & Co er en ledende rugeribedrift og leverandør av verpehøner. Bedriften omsetter for drøyt 50 millioner kroner.

Familien Steinsland har drevet virksomheten siden starten, og fortsetter i selskapet som både eiere og ansatte. De har ambisjoner om å fortsatt ha nøkkelroller og være aktive i den videre driften, skriver Nortura i en pressemelding.

Annonse

– Dette vil sikre den videre utviklingen av norsk eggproduksjon. Målet er at både eksisterende og nye eggprodusenter skal få et enda bedre tilbud av verpehøner. Det å ha en solid aktør i ryggen gir utviklingsmuligheter og baner veien for ytterligere satsing på kvalitet, dyrevelferd og helse, sier daglig leder Nils Steinsland i Steinsland & Co.

Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, sier at målet med samarbeidet blant annet er å investere i ny teknologi som sorterer ut hanekyllingene tidlig i rugeprosessen.

Steinsland & Co holder til på Jæren, og klekker omtrent 70 prosent av alle norske verpehøner i sitt rugeri. 20 prosent av kyllingene blir oppdrettet til unghøner i egne anlegg før de blir solgt videre til eggprodusenter. De resterende daggamle kyllingene fra Steinsland sitt rugeri blir i dag solgt til ni oppdrettere i Nordland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Viken, Rogaland og Vestland.

Norturas aksjekjøp skal godkjennes av Konkurransetilsynet.