Nortura hever utbetalingsprisen på kylling og kalkun

Konsernstyret i Nortura vedtok onsdag å øke avregningsprisen for kylling og kalkun med ytterligere 80 øre per kilo, i tillegg til de 20 ørene som tidligere er vedtatt. Det skriver Nortura på sine nettsider.

Prisøkningen tilsvarer for de fleste kyllingprodusenter et beløp fra 100.000 til over 250.000 kroner per år.

Bakgrunnen for vedtaket er den krevende økonomiske situasjonen som mange bønder står i. Nortura vil videreføre prisøkningen i verdikjeden, og hele økningen vil gå uavkortet til bonden, skriver selskapet.

Den ekstraordinære prisøkningen på fjørfekjøtt varer fra 1. februar og fram til neste ordinære prisjustering som er 1. juli.

Nortura har også fremmet en sak til Omsetningsrådet om heving av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE), som gjelder prisøkning for egg og andre dyreslag. Den er til behandling nå.