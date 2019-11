Norsvin vil bekjempe villsvin i Norge

– Norsvin mener at den manglende handlekraft som Miljødirektoratet og Mattilsynet viser i handlingsplanen, må tas opp på politisk nivå, heter det i en pressemelding fra Norsvin.

Hovedmålet i planen er minst mulig villsvin i Norge, spredt ut over et minst mulig område. Norsvin mener imidlertid at planen minner mer om en forvaltningsplan for villsvin.

Et av de viktigste tiltakene for å hindre Afrikansk svinepest å komme til Norge er å fjerne villsvinene. Handlingsplanen svarer ikke til forventningene om å forebygge sykdomen, mener Norsvin.

– Alle snakker om at “prevention is better than cure” . Norsvin mener at myndighetene ikke tar sitt ansvar for å hindre introduksjon av en alvorlig smittsom sykdom som kan få alvorlige konsekvenser for dyrehelse og norsk svineproduksjon, skriver Norsvin.

Den norske veterinærforening også har tatt til orde for avlive villsvin. Motargumentene mot dette er at det vil være umulig, fordi omfanget av villsvin er for stort. Norsvin mener at det er mulig, hvis viljen er til stede.