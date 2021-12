Norsvin-styreleder går til Nortura

"Det er ingen dramatikk i at jeg ikke tar gjenvalg", skriver hun i en SMS til Nationen.

Didriksen er ansatt som ny tilførselsleder i tilførselsområde Øst i Nortura. Hun blir med dette kun sittende som styreleder i avlsselskapet Norvin i ett år.

Didriksen ble valgt som ny styreleder i Norsvin i mars i år.

Hun kom inn som styremedlem i avlsselskapet i 2014 og har de siste to årene vært nestleder.

"Jeg har fått tilbud om 100 prosent jobb i Nortura, som tilførselsleder i Øst, og har takket ja til stillingen. Den lar seg ikke kombinere med styreverv, verken når det gjelder tidsbruk, eller habilitet, da Norsvin er for alle uansett slakteritilhørighet", skriver hun videre.

Det var nettstedet landbruk24.no som først omtalte overgangen.

– Vi gleder oss veldig over å få Beate med på laget, og vi er trygge på at hun vil tilføre oss solid fag- og lederkompetanse, sier leder for tilførsel og rådgivning i Nortura, Karin Røhne til nettstedet.