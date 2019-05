Norske salater på plass i butikkhyllene

Norske salater, reddiker, blomkål og sommerkål er nå ute i markedet, melder Landbruksdirektoratet.

– Inn i butikkhyllene kommer flere varianter av salat, som isberg, hjerte, romano og lollo. Ruccola og kinakål er også i gang. I tillegg starter høsting av blomkål kommende uke. Ny norsk hvitkål er også i oppstart av høsting, skriver direktoratet.

De melder samtidig at det begynner å bli tomt for gulerøtter på lageret. De forventer at det vil vare om lag to uker til. Også når det gjelder potet begynner det å minske på lageret.

– Norske poteter holder fremdeles stand, men det er lite vare igjen. Det er stor supplering av utenlandske poteter, det aller meste fra Israel. Mandelpotetene holder god kvalitet, men her er det også lite vare igjen, står det.

Landbruksdirektoratet melder også om stor etterspørsel i markedet for norskproduserte tomater og agurker.

– Inneværende uke er første uke med målpris på tomater, og produsentprisen stiger for å komme opp mot målpris. Det er god etterspørsel etter norske tomater og litt knapp tilgang i markedet. Agurkene har som vanlig en god etterspørsel. Også her er det litt lite vare tilgjengelig, slik at det suppleres med noe import, skriver direktoratet.