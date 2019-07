Prima Jæren høstet medaljer i World Steak Challenge

– Vi er både glade og stolte over at vi allerede i første forsøk premieres med sølvmedalje for vår entrecôte, og en bronsemedalje for vår tørrmodnede ytrefilet, sier daglig leder i Prima Jæren, Rene Nielsen, i en pressemelding.

Han forteller at de deltok i biff-VM eller World Steak Challenge for å lære, samt å forstå mer om utviklingsmulighetene for deres norsk angus-satsing.

– Premieringen er en stor honnør til våre dyktige, langsiktige og lojale produsenter og til våre ansatte, sier Nielsen.

Deltakere fra 25 land

Bedrifter fra 25 nasjoner deltok i konkurransen som ble arrangert i Dublin i Irland. Totalt var mer enn 300 produkter med i konkurransen som første gang ble avholdt i 2015.

Prima-eier Anbjørn Øglend er godt fornøyd med medaljene.

– Det er første gang i historien at Norge hevder seg i en internasjonal kjøtt konkurranse. Over de åtte årene vi har arbeidet med norsk angus er det investert over 100 millioner kroner i ulike former for utviklingsarbeid. Vi er stolte over at ressursene om er lagt ned i dette nå resulterer i at vi kan dokumentere at Meny og Prima Jæren forsyner norske konsumenter med biff av verdensklasse, sier Øglend i pressemeldingen.

Dansk-finsk vinner

Det var det danske selskapet JN Meat International som stakk av med tittelen som verdens beste biff med sin finskproduserte entrecôte.