Norsk storfe skal gi helt ny stamme på Island

Islendingene har svært strenge regler for import av dyr og avlsmateriale. Import av levende dyr er helt ulovlig. Kjøttfeproduksjonen på Island er begrenset, og baseres seg på embryoimport – eller eggtransplantasjon. Dette vil si at avlsmaterialet på Island er svært begrenset.

Nå bidrar Norge til å øke bestanden av storfe til kjøttproduksjon, skriver Norsk Landbrukssamvirke.

Les også: Norsk sæd smører forholdet til Kina

Eksport

Sæd og annet avlsmateriale fra norske strofe brukes i avlsarbeid i store deler av verden, blant andre land som Kina. Det er organisasjonen Tyr som står for eksporten.

Den svarte storferasen Aberdeen Agnus er verdens mest tallrike og kjent for å være hardfør med god produksjon.

Annonse

Grunnen til at det var Angus som Island ønsket embryo fra, er at rasen blant annet er god på grovfôrutnytting, noe som passer godt for å kunne utnytte landets gressressurser, forklarer Eli Hveem Krogsti i Tyr.

– Dette bygger på et langsiktig arbeid som nå viser seg å være en svært viktig del av vårt avlsarbeid og av interesse for utlandet. Og Island har nok kikket på Norge en god stund, sier Hveem Krogsti til Landbrukssamvirket.

Les også: Norsk rødt fe selges mer i utlandet enn i Norge

– Lite sykdommer

Årsaken til at islendingene har valgt å bruke norsk genetikk er den unikt gode helsestatusen på norsk kjøttfe, i tillegg til de gode egenskapene for utnyttelse av gress.

– Island ser på Norge som et land med svært lite sykdommer og som har god helsestatus på storfe, sier Krogsti.