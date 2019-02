Norsk Protein skal teste dyrene for kugalskap og skrapesyke

Alle døde småfe over 18 måneder og storfe over 48 måneder skal testes for prionsykdommer (TSE.) Eksempler på disse sykdommene er kugalskap hos storfe og skrapesyke hos småfe.

Endring fra 1. mars

Mens det tidligere var Mattilsynet som gjennomførte prøvene av disse, er det nå Norsk Protein som skal ta selve prøvene.

– Fra og med 1. mars holder det at du henvender deg til Norsk Protein. Mattilsynet har en avtale med dem, og de vil ta prøver av dyret samtidig som de henter kadaveret. De vil dessuten varsle oss om dyret, og at det er tatt prøve, sier seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet Solfrid Åmdal i en pressemelding.

Avtalen gjelder for hele landet unntatt Finnmark og områder der Norsk Protein ikke kjører. Der må man varsle Mattilsynet som tidligere. Hjortedyr må fortsatt testes av Mattilsynet.

Norsk Protein er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr.

Syke dyr skal fortsatt meldes inn

Mistanke om at et dyr har fått TSE skal fortsatt meldes fra til Mattilsynet.

– Det er viktig at du varsler Mattilsynet om du har dyr med nervøse symptomer eller endret atferd. Eksempler på nervøse symptomer kan være skjelvinger i hodet, overfølsomhet for berøring, ustøhet og unormal kløe. Dyr med TSE vil ofte trekke seg bort fra flokken, sier Åmdal.

Med en gang er dyr er død eller blir avlivet skal det meldes ifra. Grunnen er at prøvene for TSE kan bli ødelagt dersom det går for lang tid.

– For å beskytte kadaver mot varme og forråtnelse anbefaler vi å lagre kadaver oppå paller på et luftig og skyggefullt sted, lett tilgjengelig for kadaverbilen. For å beskytte mot kulde og frost, anbefaler vi tildekking av kadaver med isolerende material, eller å lagre kadaver lett tilgjengelig innendørs.

Fakta Dette er TSE Prionsykdommer/TSE er en samlebetegnelse for noen sjeldne hjernesykdommer hos både mennesker og dyr. Hos småfe kalles sykdommen skrapesyke, hos storfe kaller vi den kugalskap og hos hjortedyr heter den skrantesyke. Felles for disse sykdommene er at hjernevev blir ødelagt og etter en stund dør dyrene som er smittet. Det finnes ingen behandling for disse sykdommene. Det finnes heller ingen tester som kan påvise disse sykdommene på levende dyr. Det er kun når dyrene er døde at vi kan påvise prionsykdommer. Norge har overvåket sykdommen i mange år og vi har ikke hatt tilfeller av klassisk skrapesyke siden 2009. Kilde: Mattilsynet