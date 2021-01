– Norsk landbruk står ved eit vegskilje

Det var på tampen av fjoråret at Felde blei vald til leiar for bondelaget i det samanslegne storfylket. Frå før har han rundt 10 års fartstid som landbrukspolitikar. Først som leiar av Breim bondelag og seinare som leiar av Sogn og Fjordane bondelag.

Sjølv har han saman med to andre bønder på Byrkjelo satsa friskt på samdrift. Saman driv dei ein stor gard med til saman 220 kyr, oksar og kalvar. Den viktigaste inntekta kjem frå mjølkeproduksjon.

– Samdrift passar eigentleg godt på Vestlandet med litt små gardar og mykje arbeid, men det er likevel ikkje mange som driv med det, seier Felde.

Etter ei viss interesse på 1980- og 1990-talet har interessa for samdrift blant bøndene i fylket dabba av, ifylgje bondelagsleiaren.

Færre bruk, høgare produksjon

Talet på mjølkebønder i det samanslegne vestlandsfylket er heller ikkje slik det ein gong var. Dei siste femten åra er talet på mjølkebønder i området halvert. Samtidig greier dei mjølkebøndene som er igjen å produsera like mykje mjølk. Det meiner Felde seier mykje om utviklinga.

– Sjølv om halvparten av mjølkebøndene har gitt seg, står likevel mjølkeproduksjon for 60 prosent av verdiskapinga i landbruket i Vestland. Det seier litt om korleis næringa er i stand til å effektivisera og driva meir per gard, utdjupar han.

Krevjande krav

På nyttårsmøtet til Vestland fylkeskommune fortalde han nyleg om stor vilje til å tenkja nytt og investera blant bøndene i fylket. Ikkje minst er det mange mjølkebønder som satsar store summar på nye fjøs og ny teknologi. Ei viktig årsak til dette er at det frå 2034 blir påbode med lausdriftsfjøs for alle som driv med mjølkekyr i Noreg. Det inneber at det ikkje lenger blir lov med fjøs der kyrne står på bås.

Mange bønder med mindre bruk er på si side i tvil om dei kan oppfylla eit slikt krav og om garden deira passar inn i framtida. Ikkje alle har lommebok til å byggja om til lausdrift og bla opp millionar til nye fjøs, robotar og annan teknologi.

Ifylgje Felde driv heile 70 prosent av mjølkebøndene i Vestland framleis med båsfjøs. Samtidig står mjølkebøndene som har lagt om til lausdrift for over halvparten av mjølkevolumet.

– Dette illustrerer at det trengst ordningar som gjer at også mindre bruk kan investera, seier han.

Mange fell utanfor

Bondelagsleiaren er klar på at kravet om lausdriftsfjøs er det mest krevjande mange mjølkebønder no står overfor.

– Korleis dette skal gjerast, er den største akillessena i distriktslandbruket i heile Noreg akkurat no, seier han.

Felde fortel at det i dag ikkje er lønsamt å investera større summar på mjølkebruk under 30 kyr.

– Skal du byggja nytt med dei vilkåra ein har i dag, må du stort sett ha ein mjølkekvote på mellom 200.000 og 300.000 liter mjølk. Til samanlikning har mjølkebøndene i fylket med båsfjøs i snitt ein mjølkekvote på 96.000 liter, utdjupar han.

Vera eller ikkje vera

Samtidig meiner Felde mange av gardane i Noreg ikkje kan bli mykje så større enn dei er i dag.

– Om politikarane vil ha gardar med pluss /minus 20 kyr eller ikkje, er for mange bønder eit spørsmål om å vera eller ikkje vera. Får vi ikkje gjennomslag for dette no, ser det krevjande ut for delar av mjølkeproduksjonen i distrikta. For framtida til mjølkeproduksjonen i distrikta er det heilt avgjerande at det blir lønsamt å byggja nytt også for dei som har mindre enn 30 mjølkekyr, seier han.

Om dette ikkje blir ei forandring på, fryktar han at større areal kan koma til å gå ut av drift i fleire bygder.

Viktig for rekrutteringa

At både små og store gardsbruk får høve til å investera i nye fjøs og mjølkerobotar er også viktig for rekrutteringa til landbruket, meiner Felde.

– Vi ser at dette med mjølkerobotar er noko som appellerer veldig til yngre bønder, fordi det gjev ein heilt annan fleksibilitet enn ein har hatt før. Fritid er noko dei yngre set høgt.

– Sjølv om ein mjølkerobot gjerne kostar frå 1,3 til 1,5 millionar kroner, meiner vi at dei som ønskjer det, bør kunna få støtte til det og få høve til å kjøpa det. Det har vore ein kamp for oss lenge.

Meir sårbare i krisetider

Slik verda utviklar seg, meiner leiaren i Vestland Bondelag at det er mykje som talar for å ta vare på landbruket på Vestlandet. Han peikar mellom anna på at dei internasjonale krisene dei siste tiåra har vist kor sårbare vi er i høve til matforsyning og kor viktig det er å vera sjølvforsynt.

– Noreg er blant dei landa i Europa som har dårlegast sjølvforsyning. Om vi korrigerer for fôrimport, er sjølvforsyninga vår på mellom 36 og 38 prosent. Det er svært dårleg, seier han.

I framtida meiner han at vi må førebu oss på at spiskammerset i verda blir meir skjørt. Matberedskap og sjølvforsyning blir difor viktigare og viktigare, meiner han.

– Noreg må ta ansvar

– Alt peikar på at det å vera meir sjølvforsynt er ei rett politisk prioritering. Vi blir fleire menneske i verda, og det blir verre forhold for å produsera mat. Det går rett og slett ikkje i hop. Det betyr at vi må produsera meir protein i Noreg, og at vi må auka produksjonen av planteproduksjon og kornproduksjon. I den situasjonen er det viktig at vi på Vestlandet og elles i distriktslandbruket, tek oss av mjølk- og kjøtproduksjon.

Samtidig peikar bondelagsleiaren på at Vestland har «grøne lunger» som dyrkar bringebær og frukt i verdsklasse.

– Vi produserer faktisk over 50 prosent av all norsk frukt og alle norske bringebær. Dette skal vi leggja til rette for at vi også får meir av i tida som kjem.

Smått er godt ved klimauro

Å driva jordbruk på Vestlandet har aldri vore lett. Klimaendringane med meir nedbør og ekstremvêr vil ikkje gjera det lettare, spår leiaren i Vestland Bondelag.

– Klimaendringane kjem truleg til å føra til eit meir arbeidsamt landbruk også på Vestlandet. Arbeidet vil mest sannsynleg ta lengre tid å utføra. Kanskje må ein grøfta meir, kanskje må du slå og hausta når det er høveleg vêr. Det betyr arbeidstida kan koma til å gå opp som følgje av utfordrande klima.

Med tanke på eit slikt framtidsscenario meiner han det er klokt å tenkja at norske gardar ikkje bør bli så mykje større enn dei er i dag.

– Det vil faktisk vera lurt å tenkja at dei bør vera ganske små, for då rekk bøndene over det dei skal og greier å sikra høge avlingar i eit meir uroleg klima. Små og mellomstore bruk ser difor ut til å vera nøkkelen til å lukkast med norsk matproduksjon nesten uansett kva framtidsscenario ein har, seier Anders Felde.