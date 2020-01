Norsk kvinne dømt for dødsvold mot dansk hestehandler

De to skal ha vært i et forhold.

Dommen slår fast at kvinnen utvises på livstid fra Danmark, ifølge Statsadvokaten i København. Saken har tidligere vært oppe i dansk byrett, hvor kvinnen ble frikjent. Men mandag ble hun kjent skyldig i Landsretten.

Hendelsen fant sted i slutten av desember 2017. Ifølge tiltalen påførte den norske kvinnen kjæresten skader som i kombinasjon med hans helsetilstand førte til at han døde.

Annonse

Påtalemyndigheten mener at hun slo eller sparket ham tre ganger i ryggen, samt stakk ham flere ganger i hodet med en skrutrekker.

Den norske 44-åringen har gjennom hele saken nektet straffskyld.

Kvinnens forsvarer, Christina Schønsted, sier at både hun og klienten er svært overrasket over avgjørelsen. Spesielt fordi kvinnen er kjent skyldig i «legemsangrep» under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Det har vært samme bevisgrunnlag i byretten og landsretten. Allikevel har landsretten nå – i motsetning til byretten – kjent henne skyldig, sier forsvarsadvokaten til nyhetsbyrået Ritzau.

Hun skal nå gå gjennom dommen sammen med sin klient.