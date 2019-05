Norges Bondelag: – Mattilsynet må rydde opp

– Dette er en veldig uheldig sak for tilliten til Mattilsynet. Vi er avhengig av at Mattilsynet har godt omdømme og god tillit, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes til Nationen.

Han snakker om skandalen som nylig ble avdekket av minkbonden Per Olaf Lauvås i Rogaland. NRK har beskrevet i detalj hva som skjedde da Mattilsynet kom på tilsyn på bondens minkfarm i fjor sommer.

Tilsynet resulterte i en knusende rapport, der det ble rapportert om syke, skadde, dehydrerte og utsultede dyr, om manglende tilsyn og tidsbruk på dyra. Mattilsynet ville avvikle dyreholdet.

Problemet var bare at det som sto i rapporten ikke var sant.

Mattilsynet har siden beklaget feilen og blant annet forklart at en annen enn kvinnen som var på tilsyn skrev rapporten basert på hennes notater.

"I etterkant av denne saken ble rutinene skjerpet og i tillegg gjør vi nå en grundig gjennomgang av saken. Vi må forhindre at noe slikt skal skje igjen," skriver regiondirektør Ole Fjetland på NRK Ytring.

Saken følges opp på flere måter. I tillegg til at Mattilsynet selv har varslet en gjennomgang, har landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) kalt Mattilsynet inn på teppet. Politiet i Sørvest skal etterforske saken, etter først å ha henlagt den.

Får reaksjoner fra bønder

Bartnes krever full opprydding.

– Her må Mattilsynet virkelig gå grundig gjennom det som har skjedd og rydde opp, sånn at man fortest mulig kommer ut av det uføret som nå er skapt gjennom denne saken, sier han.

– Har du mottatt reaksjoner på saken fra andre bønder?

– Ja, det har jeg. Det er en sak som har skapt relativt stort engasjement. På den ene siden reagerer flere på sakens innhold, slik den er framstilt i mediene per nå. På den andre siden mottar jeg bekymringsmeldinger knyttet til omdømmet og tilliten til Mattilsynet i framtida, i deres viktige rolle i oppfølging av både dyrehold og verdikjeden for matproduksjon, fra primærleddet og fram til forbruker.

Sp krever uavhengig gransking

Senterpartiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad krever en ekstern uavhengig granskning av Mattilsynet.

– Det er den eneste måten Mattilsynet kan gjenopprette tilliten på. Jeg tror ikke Mattilsynet selv har forstått hvor alvorlig denne saken er. Det er ikke nok at Mattilsynets direktør Harald Gjein møter på Bollestads kontor og lover bot og bedring. Jeg tror noen bør gå grundig inn i både konkrete saker som har vært og hele arbeidsmåten til Mattilsynet, sier han.

Pollestad tok først til orde for en ekstern granskning på NRKs Debatten tirsdag kveld.

– Etter at jeg var ute med dette, har jeg fått svært mange henvendelser fra bønder som har lyst til å fortelle sin historie, sier han.

Pollestad sier han får fått høre enkelte historier om vedtak på feil grunnlag, mens de fleste handler om måten Mattilsynet opptrer på under tilsyn.

– Jeg er opptatt av at bonden skal oppleve Mattilsynet som en medspiller som kun bruker makt når han må, sier Sp-politikeren.

Enkeltsak eller systemsvikt?

Pollestad sier det nå må avdekkes om saken som er avslørt faktisk er en enkeltsak, eller om den tvert om er et eksempel på systemsvikt eller ukultur i Mattilsynet.

– Jeg mener at det av hensyn til bønder, dyr og de som jobber i Mattilsynet vil være på sin plass med en uavhengig granskning, sier han.

Bartnes i Bondelaget avviser ikke Pollestads krav.

– Det er for det første nødvendig at Mattilsynet gjør en intern grundig runde basert på denne saken. Så avviser jeg ikke at det kan være et grep. Men først og fremst er det Mattilsynet og tilhørende eier, altså Landbruks- og matdepartementet som må ta en grundig gjennomgang. Jeg mener det er på sin plass at statsråden engasjerer seg i saken, slik hun nå har uttalt at hun skal gjøre.