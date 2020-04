Norges Bondelag har både endret logoen og fargen på sin profil. Den nye fargen er basert på det gule og gylne i kornet, mens kornneket i logoen har fått nytt utseende.

"For hundre år siden ble det valgt som symbol for bøndenes organisasjon, som et bilde på sterkt samhold når mange er samlet. Det gamle kornneket er opprinnelig et tresnitt, og det gir utfordringer i digitale flater. Tidligere møtte man logoen hovedsakelig i trykksaker og på bannere", skriver Bondelaget på sine nettsider.

De forteller at utarbeidelsen av den nye profilen har foregått over lengre tid, og at medlemmene har fått være med på prosessen. Den endelige profilen ble vedtatt av styret i desember i fjor.

Den nye logoen vil snart være å se hos både fylkeslag og lokallag.