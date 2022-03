– Jeg har lagt ned en innsats for å løfte både Norsk Bonde- og Småbrukarlag og norsk matproduksjon opp og fram i samfunnsdebatten, fordi jeg mener det er ekstremt viktig at både jordbruket selv, norske myndigheter, norsk matindustri, norsk dagligvarehandel og norske forbrukere må ta inn over seg hva som nå står på spill. Alle må bidra for at vi sammen skal kunne løse samfunnsoppdraget: å ha en bærekraftig matproduksjon i landet vårt i fremtiden, sier Anders Nordstad i en kort melding på NBS sine egne nettsider.

– NBS takker for det arbeidet Anders har gjort i organisasjonen, spesielt hans evne til å sette landbruk på dagsorden i media, sier leder Kjersti Hoff.

Assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker konstitueres som generalsekretær fra 1. mars 2022.

Nationen har vært i kontakt med både Nordstad og Hoff, men ingen av dem ønsker å utdype bakgrunnen for fratredelsen utover det som står i pressemeldingen.

Hoff informerer om at Nordstad ikke ble tilbudt sluttpakke, og at styret er i gang med plan for erstatninger der det må gjøres.

Tiltrådte 1. januar 2021

Nordstad begynte i rollen som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1. januar 2021.

– Å bli generalsekretær ser jeg på som spennende, utfordrende og morsomt. Hvis det skal være moro, så må det være utfordrende. Norsk jordbruk er et tog som har rulla og gått i lang, lang tid. Det lar seg ikke stoppe over natta, sa Nordstad da han tiltrådte.

– Enten kunne jeg stå på utsiden og skyte fra hofta eller så kunne jeg ta steget fullt ut og gjøre noe selv, sa han.

Dette har han gjort tidligere

Han kommer fra Asker vest for Oslo, og er utdannet siviløkonom i Mannheim i Tyskland. Etter studiene dro han hjem for å jobbe i selskapet til faren, Ole Nordstad, som drev med internasjonal kornhandel i flere tiår. Da faren hans døde i 1994 tok Nordstad over familieselskapet Jordan-Cator AS.

Siden har han vært ansatt i ulike funksjoner i Regal Mølle, Denofa, svenske Lantmännen og tyske Agravis Raiffeisen AG. Etter tiden hans i Agravis Raiffeisen drev han med rådgiving og private investeringer.

Siden 2016 har han hatt blogging om landbrukspolitikk som hobby, og bloggen fikk innpass i Nettavisen på grunn av Nordstads kjennskap til Gunnar Stavrum.