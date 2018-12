Nordnorsk «enhjørning» vekker oppsikt

– Det som er litt spesielt er at det vokser. Substansen er litt som en negl, og ikke så hardt som ett horn, sier Elisabeth Rognseth.

Sammen med mannen Torbjørn Rognseth driver hun gården Rognseth gård i Balsfjord i Troms.

Da søyene kom hjem igjen etter beitesesongen fikk de seg mildt sagt en overraskelse.

– Den ene sauen har noe som ligner på et horn i nakken. Vi så det tidligere i år, men den har vokst seg mye større i løpet av sommeren, sier Elisabeth Rognseth.

Ikke første gang

– Vi har hatt en søye tidligere som hadde noe som lignet på et horn på nesen. Det så ut som en blanding av sau og neshorn. Men det datt av etter en liten stund. Dette er ikke så hardt som et horn, men det sitter litt løst i skinnet. Det er sikkert andre som har sett noe lignende, sier Rognseth.

Bildet av søya ble delt på sosiale medier søndag ettermiddag.

Elisabeth og mannen driver det som er mannens familiegård. De har i dag rundt 100 vinterfôrede sau.

Den noe spesielle sauen er av rasen Norsk kvit sau (NKS). Rasen er den mest utbredte i Norge.

Vi hadde et lam som ble født med ett øye i panna Elisabeth Rognseth, sauebonde

Øye i panna

Sauen kom til verden i 2014, og har fått mange lam siden den gang. Rognseth forteller at lammene hennes ikke har fått lignende utvekster.

– Hun er fire år nå og har fått mange lam. Vi kan ikke se at hun har født lam som har fått noe lignende. Men vi hadde et lam som ble født med ett øye i panna for en stund tilbake. Det var litt mer makabert. Jeg tror det er mange sauebønder som har sett mye rart, sier Rognseth.

– Vi skal ha en veterinær her i løpet av kort tid, så kanskje man kan ta en titt på dette da, sier Rognseth.

– Har dere noe navn til sauen?

– Nei, det har vi ikke. Dere får utlyse en navnekonkurranse, sier Rognseth.