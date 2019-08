Nominasjonsrekord for Årets Unge Bonde

– Dette er gledelig nytt for landbruket, sier Inger Johanne Brandsrud, leder i Norges Bygdeungdomslag, i en pressemelding.

I 2019 er det tiende gang Årets unge bonde arrangeres. Siden oppstarten har konkurransen mottatt over 2800 nominasjoner til prisen og det har blitt kåret ni vinnere.

Allerede én uke før fristen har årets konkurranse mottatt rekordhøye 472 nominasjoner.

– Det er svært gledelig å se at nominasjonene til Årets Unge Bonde strømmer på. Vi har så mange flinke, unge bønder i Norge som fortjener å bli løftet frem til inspirasjon for andre. Nå håper vi at folk fortsetter å nominere slik at vi i juryen får et skikkelig godt grunnlag å velge kandidater fra.

Initiativtakerne til konkurransen er Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s og Felleskjøpet.

Vinneren får 20.000 kroner i reisestipend og et gavekort på 10.000 kroner. I tillegg sponser Norske Landbrukstjenester avløser på gården inntil en uke.

Årets jury ledes av landbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF).

Med seg i juryen har hun Olav Høyheim Einan (vinner av Årets unge bonde 2018), Tiril Sjåstad Christiansen (freestylekjører og «Farmen kjendis»-programleder), Anne Jødahl Skuterud (styreleder i Felleskjøpet Agri), Hilde Øverby (leder for kvalitet og bærekraft i McDonald's Norge) og Inger Johanne Brandsrud (leder i Norges Bygdeungdomslag).

For å kunne være med i konkurransen må bonden være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk, heter det i pressemeldingen.

Kandidater kan nomineres frem til og med 24. august, og juryen vil deretter vurdere hvilke bønder som vil går videre til semifinalen. I semifinalen kan man stemme frem sine favoritter, og de fem med flest stemmer går videre til finalen der fagjuryen kårer vinneren av «Årets unge bonde 2019».

Vinneren kåres under Ung Bonde-samlingen i Lillestrøm 23. november.