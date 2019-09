Nok et salmonella-utbrudd ved Veterinærhøgskolen

Det skriver NMBU Hesteklinikken på sine nettsider.

I fjor ble flere hester stående ved hesteklinikken i flere måneder på grunn av et salmonella-utbrudd. Nå har klinikken oppdaget utbrudd på ny.

– Alle smittevernrutiner er fulgt. Vi vet ikke hvor smitten kommer fra, og vil ikke få vite det før over helgen. Vi får da svar på om dette er den samme stammen og samme klon av Salmonella som vi har hatt tidligere, eller om det er en annen. Dette er en veldig trist og vanskelig situasjon, skriver Veterinærhøgskolen på sine nettsider.

Nå er stallen på ny båndlagt, det betyr at hester verken kan forlate eller komme inn til klinikken.

Klinikken har kun vært åpen under et halvt år, som følge av det forrige utbruddet. Hesteklinikken ble gjenåpnet i april i år.

Annonse

– Hesteklinikken har, etter de forrige utbruddene av Salmonella, hatt et veldig strengt overvåkingsprogram. Siden åpningen i april 2019 har vi tatt miljøprøver i klinikken først hver uke, og så, siden juli, månedlig. Denne overvåkingen gjør at vi har god oversikt over situasjonen. De siste prøvene ble tatt 2. september, og de var negative. Vi tar også prøver av hestene både på vei inn og ut av klinikken. Inntaksprøven fra den smittede hesten blir nå analysert, skriver NMBU Veterinærhøgskolen.

Salmonella Fakta Bakterier innenfor slekta Salmonella forårsaker sykdommen salmonellose, står det på Veterinærinstituttets sider. De fleste av de over 2500 ulike variantene av Salmonella kan gi sykdom hos mange arter inkludert husdyr og menneske. Det finnes også friske smittebærere som skiller ut bakterien uten å vise tegn på sykdom. Bakteriene skilles ut med avføring og smitter via forurenset fôr, mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker under dårlige hygieniske forhold. Mennesker kan smittes av Salmonella via direkte kontakt med dyr eller via forurenset mat. De senere årene har man også blitt oppmerksom på at mennesker kan smitte dyr med Salmonella, for eksempel personer som har pådratt seg salmonellainfeksjon i utlandet. Det vanligste symptomet er diaré, men av og til, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer og av og til dødsfall. Sykdommen behandles med væsketilførsel og diett. Antibiotika benyttes vanligvis ikke. Symptomer hos mennesker: Vanligvis selvbegrensende symptomer som diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber, men diaréen kan også i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Salmonellainfeksjoner kan gi septikemi med fokale lesjoner i indre organer. Dehydrering, spesielt hos barn, kan forekomme. Salmonellose kan i sjeldne tilfeller gi reaktiv artritt. Gjennomgått infeksjon gir ingen varig immunitet. Kilde: Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet

Nationen kunne ved forrige utbrudd fortelle at flere av hesteeierne var misfornøyde mens hestene deres sto i karantene på hesteklinikken.

Seniorrådgiver ved seksjonen for dyrehelse i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud sa til Nationen den gangen at det må til flere negative prøver før man slippe hestene fra karantene.

– For å si at en hest er fri for salmonella, etter først å ha vært positiv, må man ha tre negative prøver fra hesten. Vanligvis vil hesten kvitte seg med salmonellasmitten i løpet av noen uker, i verste fall måneder. Her finnes det store individuelle forskjeller. Prøvetakingsintervallet mellom de tre prøvene kan variere noe, men det anbefales at det går minst en uke mellom prøvetakingene, sa Tronerud.