Nok en bondeopprører søker maktposisjon i faglagene

Denne uka la valgkomiteen i Innlandet Bondelag fram sin innstilling til styre i Innlandet Bondelag.

En enstemmig valgnemd ønsker gjenvalg av leder Elisabeth Gjems og nestleder Kristina Hegge.

Men det er en annen posisjon som har medført større uenighet i valgkomiteen, nemlig hvem som skal innstilles som representant fra Nord- og Midt-Gudbrandsdalen.

Her går seks av valgkomiteens medlemmer for gjenvalg av Anders Formo fra Sel, mens to støtter bondeopprører Arne Manger fra Lesja.

Manger er ikke den eneste av bondeopprørerne som ønsker større innflytelse i de etablerte faglagene.

Tidligere denne uka ble det klart at bondeopprører Ola Berthling Lie-Husby stiller som lederkandidat til Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag.

Bondeopprører Sven Martin Håland stilte seg disponibel til rollen som leder i Rogaland Bondelag, men ble ikke innstilt da valgkomiteen i Rogaland Bondelag la fram sin innstilling tidligere i januar.

Delt innstilling

Leder av valgkomiteen i Innlandet Bondelag, Anita Ødegård, sier de ikke lyktes med å samles rundt én kandidat.

– Vedtektene åpner for delt innstilling, så da gikk vi for det. Ved å legge fram en delt innstilling viser vi at vi tar hensyn til at det er ulike ønsker i valgnemnda og medlemsmassen. Da blir det opp til årsmøte å velge, Ødegård.

Årsmøtet bestemmer

Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, sier det er forholdsvis sjelden, men helt udramatisk med delt innstilling.

– De fleste valgkomiteer ønsker å legge fram enstemmige innstillinger, men i en organisasjon med 60.000 medlemmer er det ikke rart om det noen ganger blir uenigheter i valgprosesser. Det er mange sterke stemmer i Innlandet og det er bra at det er kamp om vervene, sier Hjørnegård.

Hun mener delt innstilling gir et bedre utgangspunkt for mindretallets kandidatur enn benkeforslag.

– Nå vet årsmøtet hva de går til. De vet at mindretallet ønsker Arne Manger, mens flertallet ønsker Anders Formo. Så er det opp til innlandsbonden å velge den de mener representerer dem og deres syn best. At valgkomiteen ikke greier å bli enige og stiller med to kandidater, er verken skummelt eller farlig, men høyst demokratisk, sier Hjørnegård.