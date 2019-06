NOAH reagerer på bruk av hund i ulvefelling

– Det er fullstendig uakseptabelt, og burde aldri ha skjedd, sier leder Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH til NRK.

Martinsen forteller til kanalen at «løs, på drevet halsende hund», som metoden heter, fører til en lidelsesfull og stressende prosess for ulven.

– Det er etter mitt syn klart at dette ikke er i tråd med dyrevelferdsloven, sier hun.

Siden 2017 har fellingslaget, som er et interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdalen, fått dispensasjon til å bruke hund i ulvejakt. Men det er først i forrige uke at det virkelig ga resultater.

«Løs, på drevet halsende hund» er en jakthund som springer løs, mens den driver viltet foran seg og bjeffer. En slik bruk er i utgangspunktet regulert til bruk i jakt på hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare. Fellingslagene må derfor søke om dispensasjon for å bruke det til felling av ulv.

Martinsen mener jaktmetoden kan føre til kamp mellom ulv og hund. Dette er fellingsleder Jo Esten Trøan uenig i.

– De har nok googla litt for mye. Hundene vil ikke oppsøke ulv og angripe, men aktivt holde en viss avstand slik at muligheten for nærkontakt ikke er til stede, sier Trøan til NRK.

Han avviser at hundene stresser ulven.

– Ulver har naturlig en tøff hverdag. Og jeg tror ikke det er noe særlig mer stressende å ha en halsende hund bak. Det takler de nok veldig bra. Det virker slik.

Martinsen er uenig i dette. Hun referer til en faktaboks på regjerings nettsider.

Annonse

– Det fremgår at hundene skal kunne jage viltet i 10–15 timer. Det er klart at ulver opplever utfordringer i naturen som alle andre ville dyr, men de jager ikke i timevis for å slite hverandre ut, mener NOAH-lederen.

Bondelaget: – Bedre for dyrevelferden

Ingvald Lyngar Landet i Hedmark Bondelag har tidligere sagt til Nationen at han mener bruk av jaktmetoden skaper bedre, og ikke dårligere dyrevelferd,

– Det er avgjørende for dyrevelferden at det blir gjort effektiv skadefelling. For oss er det helt tydelig at det er bedre for dyrevelferden at sauer ikke blir tatt, enn det er at en ulv skal slippe å bli utsatt for denne jaktmetoden.

Leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, Terje Bøe, sier til NRK at det er riktig å bruke hund i en årstid uten mulighet for å spore ulven.

– Det er viktig at man skal ha mulighet til å bruke hunder i skadefellinger på sommerstid, sier Bøe.

Sparte en halv million

Ole Sylte Heggset, konstituert enhetsleder for landbruk og miljø i Alvdal kommune, har tidligere stipulert at bruken av hunder, samt et fellingsmannskap som kjenner hverandre godt, har en verdi på nærmere 500.000 kroner. Alvdal kommune er vertskommune for det interkommunale fellingslaget i Nord-Østerdal.

Jo Esten Trøan har tidligere fortalt Nationen at fellingen i Tynset forrige uke gikk mange ganger så effektiv som normalt.

– Siden vi startet tirsdag kveld har vi brukt 164 timer på fellinga. Vi har hatt noen raske fellinger før, men normalt har vi brukt mellom 2500 og 3000 timer på en felling.

Fellingen skiller seg også ut ved at den ble gjort før ulven i det hele tatt hadde rukket å ta beitedyr.

– Det at man skyter ville dyr før de i det hele tatt har tatt noen beitedyr er i strid med skadefellingsprinsippene og en uthuling av regelverket. Man kan ikke bare skyte rovdyr fordi de er rovdyr, sier NOAH-leder Martinsen til NRK.