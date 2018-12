NOAH aksjonerte mot Elvestuens vedtak om ulvejakt i ulvesona

NOAH - for dyrs rettigheter arrangerte tirsdag demontrasjon mot regjeringens vedtak om å ta ut ulvene i Slettåsflokken i ulvesona. Det var om lag 30-40 personer som hadde møtt opp, 20 timer etter at NOAH annonserte demonstrasjonen.

– Det er uakseptabelt at man setter nærings- og jaktinteresser foran vern av truede dyrearter, sier NOAH-leder Siri Martinsen.

– Selv om dette er et endelig vedtak, er det viktig at vi som er opptatt av ville dyr og naturmangfold stiller opp for rovdyra, sier hun videre.

Hun mener det er brudd både på internasjonale avtaler og Grunnloven om rett til naturmangfold.

– Det er viktig at vi stiller opp gang på gang for rovdyrene våre, sier Martinsen

– NOAH har fått til politiske endringer før, gjennom folkemobilsering, det må vi også gjøre for ulvene, sier hun.

Hun peker blant annet på at de kjempet for et dyrepoliti og avvikling av pelsdyrnæringen.

Annonse

Mobiliserte

Under arrangementsnavnet "Hasteaksjon for ulvene" inviterte NOAH folk til å demonstrere mot vedtaket som mandag ble presentert av klimaminister Ola Elvestuen (V), landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) og helseminister Bent Høie (H).

– Ulvesonen utgjør bare fem prosent av Norge. Utenfor denne sonen er det blitt nulltoleranse for ulvens eksistens. Når det nå også åpnes for skyting av en hel familieflokk innenfor denne snevre sonen, er det et skandaløst signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede dyr på alvor. Å skyte denne flokken, tjener intet annet formål enn å tilfredsstille de som ønsker færrest mulig ulv i Norge. Det er ingen hjemmel i Bernkonvensjonen for å redusere antallet av en kritisk truet art på grunnlag av at noen misliker arten, skriver NOAH i arrangementsbeskrivelsen på Facebook.

Det har skapt voldsomme reaksjoner etter at regjeringen i går vedtok å skyte ut den såkalte Slettåsflokken i Hedmark, samtidig sa de nei til å skyte flokkene Hobøl og Mangen. Alle de tre flokkene er innenfor rovdyrsona, som ligger i Østfold, Oslo, Akershus og sørlige og østlige deler av Hedmark.

Regjeringen har blant annet fått høre det fra sine egne. Landbrukspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, og stortingsrepresentant fra Oppland, Morten Ørsal Johansen var i går tydelig.

– Jeg er fly forbanna. Han gjør ikke det som er Stortingets intensjon. Han tråkker på dem som bor i disse områdene, som driver med husdyrnæring og jakt, og som har friluftsliv som hobby og yrke, og som bor i området og føler dette på kroppen hver jævla dag, raste Ørsal Johansen.