New York vil forby tvangsforing av gjess

Foie Gras er en gåselever av tvangsforet gjess. Fuglene fores gjennom et rør som settes i halsen. Forbudet vil gjelde fra 2022. California har allerede et forbud mot salg av produktet.

Ifølge New York Times blir retten servert på omtrent tusen restauranter i byen.

Ifølge CBS New York vil forbudet gi store konsekvenser for to gårder utenfor New York City. Hudson Valley Foie Gras og La Belle Farm er blant de største produsentene i USA og fostrer til sammen 350.000 gjess i året. Begge gårdene har New York som sitt hovedmarked.

Annonse

Skulle du bryte den nye loven vil du bli bøtelagt med opptil 2000 dollar, omtrent 15.000 kroner.

– Vi vil være en by som dømmes for hvordan vi behandler våre medmennesker, men også for hvordan vi behandler dyr og utviklingen av hvordan vi startet å bry oss om de, sa speaker Corey Johnson i New York City Council (byrådet).

I Norge er tvangsforing forbudt, men det er fremdeles tillatt med import. Flere norske butikker har tidligere stanset salget av produktet.