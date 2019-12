Nesten halvparten bestilte kjøtt til Oslo kommunes "vegetariske" julebord

Det ble mange og sterke reaksjoner da nyheten kom om at Oslo rådhus sitt julebord ville arrangeres med vegetarisk hovedrett på menyen. Byråd for miljø, Lan Marie Berg (MDG), sa tidlig at hun mente dette var en god start på å gjøre Oslo mer vegetarisk.

– Å gjøre julebordet vegetarisk er en god start, skrev byråden i en e-post til VG.

Men så vegetarisk som Berg ønsket ble ikke julebordet. Som en del av påmeldingsskjemaet hadde de ansatte og politikerne mulighet til å velge to alternative retter, i tillegg til den stekte sellerien; kveite og juletallerken.

Fire av fem bestilte fisk eller kjøtt

Det hele endte med at en av fem bestilte bakt selleri, fennikel og stekt sopp. Mens 68 valgte sellerien, valgte 118 kveite og 155 juletallerken, fikk Nationen opplyst fredag ettermiddag. Små endringer kan ha skjedd i etterkant.

Det vil si at 45 prosent av dem som var på julebordet, valgte alternativer med kjøtt. Tallerkenen inneholdt både ribbe, pølse og medisterkaker.

– Er dere fornøyd med antallet som valgte det vegetariske alternativt?

– Ja. Vårt mål er å gjøre det enkelte å velge sunn og miljøvennlig mat, i tråd med statens egne kostholdsråd. At over en av fem velger et vegansk alternativ, og at enda flere velger fisk, er en god start. Men jeg har stor forståelse for at det tar tid å endre matvaner man har tilegnet seg over et langt liv, og særlig jula er en tradisjonsbunnet tid, sier byrådssekretær for miljø- og samferdsel Sindre Buchanan (MDG) fornøyd.

Han forteller at det ikke var noe ønske om å tvinge folk til å bli vegetarianere.

–​ Ulike matalternativer gir gjestene frihet til å velge hva de selv vil spise, og det tror jeg de setter pris på. Helsedirektoratet og andre helsefaglige eksperter har lenge advart mot et for stort inntak av særlig rødt kjøtt. Å tilby vegetarrett som standard handler gjøre det sunneste og mest bærekraftige alternativet mest tilgjengelig.

Ønsket julebuffé

Frp-representant i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, sa før julebordet at hun syns ordningen var ok.

– Så lenge man har muligheten til å velge også ribbe og fisk, så går dette greit. Men aller helst hadde jeg sett at det ble en julebord-buffé. Da hadde folk virkelig kunnet velge. Dessuten er det viktig å beholde tradisjonell julemat, sa hun til VG.

Buchanan forteller at de vil sende ut en eveluering av julebordet, for å se hva folk syns om menyen.

– I år som i fjor skal det sendes ut en evaluering av arrangementet i etterkant, men mitt personlige inntrykk er at de fleste er svært godt fornøyd med både maten og julebordet.

Da den politiske plattformen for Oslo ble presentert tidligere i år, kom det fram at det vil bli kjøttfri skolemat. Også kommunens kantiner skal kutte ned på kjøttet, og julebordet var en form for "kickstart" på dette.

Det ble servert forrett på julebordet. Denne var utelukkende vegetarisk.