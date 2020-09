Nedskaleringa: 435 bønder selde mjølkekvote til staten

I 2015 gjekk først regjeringa, så WTO, inn for å forby bruk av eksportstøtte til landbruksvarer. Stortinget vedtok i 2016 stopp frå 1. juli 2020.

Eksportstøtta for ost er sjølvfinansierande med avgifter på og tilskot til ulike meierivarer. Opp mot 8% av all norsk kumjølk har gått til eksport siste åra.

Kuttet på rundt 100 mill. liter mjølk skal skje ved oppkjøp av kvotar og ved kvotekutt. Kostnaden er anslått til rundt ein milliard kroner.

40 mill. liter skal ut ved at staten kjøper 80% av kvotane som blir selt fram til 31. mars. Staten dekker 36% av kostnadene (200 mill. kr) ved utkjøpa. Resten betalar bøndene med omsetningsavgift, som har auka frå 12 øre literen i 1. halvår 2019 via 22 øre i 2. halvår til rekordhøge 30 øre i 2020.

Resten av nedskaleringa skal skje ved redusert forholdstal på kvoten, som betyr at bønder får bruke mindre av kvoten dei har.

Først blei kvotane kutta 2% frå 2019 til 0,96 i forholdstal for 2020. I april blei kvotane auka til 1,01 for 2020 på grunn av forlenga osteeksport etter forseinka start for Tine-meieriet i Irland og usikker situasjon rundt koronaviruset. Tine varsla i mai behov for endå meir mjølk og tilrådde å auke forholdstalet til 1,05, noko Landbruks- og matdepartementet vedtok 8. juni.

Bønder har dermed på kort tid fått grønt lys til å auke produksjonen med 9%-poeng.