Nederland fremskynder avvikling etter koronautbrudd på minkfarmer

I utgangspunktet skulle minkproduksjonen i Nederland vært avviklet innen 2024, men på grunn av koronasituasjonen avvikles produksjonen ved nyttår.

Et stort flertall i parlamentet stemte for regjeringens forslag å legge ned minkfarmene, etter at flere tusen dyr var blitt avlivet etter å ha fått korona. Det var i april at det ble oppdaget koronautbrudd hos mink.

Vedtatt avviklet i 2016

Ifølge avisen RTE ble det blant annet tidligere i juni avlivet 1500 mink fra ni gårder.

Det er 128 aktive minkfarmer i Nederland, etter at det i 2016 ble vedtatt avviklet innen 2024. Det ble i 2018 fortsatt produsert 4,5 millioner minkskinn.

Minst to personer er blitt smittet av korona av mink i Nederland.

All pelsproduksjon, inkludert mink, er vedtatt nedlagt også i Norge. Dette skjer i 2025.

Ingen tilfeller i Norge

Det er så langt ingen kjente tilfeller av koronasmitte hos mink i Norge.

– Det er viktig å ikke få dette inn på norske farmer. Nå er det jo relativt lav sykdomsfrekvens i den humane populasjonen, så godt smittevern vil kunne forhindre at norsk mink smittes. Det er jo ofte et fåtall personer som steller mink, så det viktigste er å unngå at folk med smitte, i karantene eller med luftveissymptomer behandler mink, har Hannah Jørgensen, veterinær i Veterinærinstituttet med fagansvar for smådyr og zoonoser (infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker) tidligere sagt til Nationen.