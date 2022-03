– Nedbygging av matjord truer norsk matsikkerhet

NIBIO har analysert hva som vil skje med norsk matsikkerhet i tilfelle krig, pandemi og klimakrise.

– Det som er viktigst er at jordvern får høyere prioritet, og at gårdbrukerne blir tatt vare på. Vi er helt nødt til å ha matjord å dyrke på, og bønder til å drive den, sier spesialrådgiver innen fagfeltet beredskap og matsikkerhet i NIBIO, Arne Bardalen, til NRK.

NIBIO er et statlig landbruksfaglig forskningsinstitutt med hovedsete i Ås.

Krigen i Ukraina har satt søkelys på hvilke problemer Norge kan møte om vi ikke lenger kan importere like mye mat som før. Områder i Ukraina og Russland står for 30 prosent av hveten i verdensmarkedet. Bortfall av denne produksjonen vil gi prisøkning på en rekke kornprodukter på verdensmarkedet, som igjen har konsekvenser for prisen på andre matvarer.

– Det er ikke utenkelig lenger at vi står overfor en global matvarekrise. Matkrise kan også ramme den vestlige verden. Det var litt naivt å tro at verden var blitt snill og god etter jernteppets fall, sier Bardalen.