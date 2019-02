Naturvernforbundet klager på ekstra ulvekvote

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) besluttet å utvide lisenskvoten utenfor ulvesonen med fire ulver. Det ble vedtatt under et felles møte 29. januar.

Nå påklager Naturvernforbundet vedtaket. Bakgrunnen er at de mener at nemndene ikke har myndighet til å vedta en utvidet lisenskvote.

De ber samtidig om at klagen deres gis oppsettende virkning for å forsikre at ingen ulver skytes på et ulovlig fattet vedtak.

– Vi mener at det ikke er faglig eller juridisk grunnlag for å vedta ny kvote. Saksdokumentene fra sekretariatet er svakt, ulogisk og tendensiøst, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Sekretariatet hevder at den utvidede kvoten ikke vil true norsk bestandsmål, fordi den settes utenfor ulvesonen. Naturvernforbundet mener at denne vurderingen ikke dokumenteres. De viser til at bestandens overlevelse skal vurderes opp mot hele den sørskandinaviske bestanden, slik Klima- og miljøverndepartementet etterspør i sitt forrige klagevedtak.

Naturvernforbundet reagerer videre på at vedtaket unnlater å legge vekt på at mange ulver allerede er skutt.

WWF har allerede klagd på rovviltnemndenes vedtak.