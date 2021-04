For mange kan jordbruksoppgjøret mellom bondeorganisasjonene og staten virke litt innviklet.

Partene i oppgjøret kaster ut ord og begreper, som ikke nødvendigvis er selvforklarende. Vet du for eksempel hva målpriser er? Hva med referansebruk?

Ved å bruke Nationens lille ordliste håper vi det kanskje blir litt enklere å forstå innholdet i jordbruksoppgjøret!

Grunnlagstallene

Grunnlagstallene er en samling av informasjon som viser hva bøndene har tjent på varene de har produsert de siste årene. Dette utgjør et felles utgangspunkt for forhandlingene, og blir lagt fram av Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) i starten av april.

Jordbruksforhandlingene

Når Staten har lagt fram sitt tilbud kan jordbruksforhandlingene starte. Innen en avtalt dato i midten av mai, skal partene bli enige om en felles avtale som behandles av politikerne på Stortinget i midten av juni. Blir ikke partene enige er det vanlig at statens tilbud blir sendt til Stortinget for behandling. Det er ikke uvanlig at det skjer.

Jordbruksavtalen

Jordbruksforhandlingene resulterer i Jordbruksavtalen som fastsetter de økonomiske inntektsmulighetene for bonden det kommende året. Avtalen er en bærebjelke i norsk landbruk, og skal gi matprodusentene i Norge inntektsmuligheter og sikre høy norsk produksjon av matvarer og et landbruk over hele landet. Den nye jordbruksavtalen trer i kraft 1. juli samme år.

Inntektsutviklingen i jordbruket

Stortinget har vedtatt at inntektsutviklingen i jordbruket skal sammenlignes med «andre grupper i samfunnet». Selv om man setter en standard for avlingene, viser tallmaterialet fra Budsjettnemnda til dels store svingninger fra år til år.

Inntektsregulering og prisstigning

Jordbruksavtalen innebærer normalt en kompensasjon for prisstigningen på viktige innsatsvarer, altså varer som brukes for å produsere andre varer. Dette kan være kraftfôr, drivstoff, kunstgjødsel osv. Samtidig har jordbruksoppgjøret betydning for oss forbrukere. Resultatet innebærer ofte en prisøkning på råvarene man bruker til å produsere mat.

Tilskuddsordningene

Tilskuddsordningene bidrar til å nå landbrukspolitiske mål som å øke enkelte produksjoner eller gi erstatning for ulemper knyttet til drift. Eksempler på slike tilskudd er økonomisk støtte til avløsere ved ferie, eller økonomisk støtte ved bruk av utmarksbeite. En rekke tilskuddssatser (ulike størrelser på økonomiske overføringer), som gis over statsbudsjettet, er fastsatte. Tilskuddssatsene gjelder for etterfølgende kalenderår fra 1. januar.

Distriktstilskudd

Distriktstilskudd er hovedvirkemidlet for å jevne ut bøndenes livsgrunnlag, uavhengig av om de driver stort eller smått og hvor i landet de produserer mat.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Referansebruk

Referansebrukene viser inntektsutviklingen for ulike produksjoner, bruksstørrelser og områder, samt virkninger av endringer i jordbruksavtalene. Referansebruk tar utgangspunkt i et typisk bruk i Norge. Bonden har så mye korn og så mange griser, for eksempel.

Målpriser

Enkelt forklart er målpris den prisen bonden reelt sett skal kunne få for varene sine. Tine, Nortura og Norske Felleskjøp har ansvar for at gjennomsnittsprisene holder seg på eller under de fastsatte målprisene i jordbruksavtalen. Verdens handelsorganisasjon (WTO) setter tak for prisstøtte. Målprisene kan derfor ikke gå over Norges forpliktelser gjennom WTO-avtalen. Jordbruksavtalen har målpriser på korn, melk, svinekjøtt, poteter, epler og et utvalg grønnsaker har målpris – men ikke storfekjøtt, kylling, lam og egg, slik det var tidligere.

Velferdsordninger

Velferdsordninger er kostnader knyttet til avløsning ved sykdom og ferie. Bønder kan ikke ta seg fri hver gang det kommer godvær og helligdager med en innklemt arbeidsdag vi andre avspaserer.

Jordbruksfradraget

Jordbruksfradrag gis i alminnelig inntekt til skattytere som: Har hatt inntekt fra virksomhet i form av jordbruk, gartneri og/eller hagebruk, og/eller har drevet bihold (honningproduksjon) og/eller pelsdyrhold som virksomhet, selv om virksomheten er drevet uten tilknytning til jordbruk, gartneri eller hagebruk.